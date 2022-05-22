Гороскоп на 23 травня 2022 для всіх знаків зодіаку - як пройде сьогоднішній день

Гороскоп на 23 травня радить не братися за нові починання та перенести всі важливі справи.

Поряд із м’якими впливами дня є й ті, що вносять напругу. Вона може виражатися у суперечках і конфліктах, упевнений астролог Дмитро Вартанян. Подібний день сприятливий для спорту, конкурентної боротьби та воєнних дій.

У звичайні робочі відносини постарайтеся привнести нотку творчості. Спробуйте зробити те, що робите завжди але інакше, з креативним підходом.

Зараз дивляться

В ухваленні рішень слухайте свою інтуїцію, але якщо рішення дається вам тяжко, краще від нього відмовитись.

Сьогодні буде корисно подбати про своє здоров’я. Їсти легку їжу, пити трав’яні чаї, сходити на масаж.

Створіть сьогодні атмосферу тепла, затишку та турботи у вашому будинку для вашої родини та на робочому місці для колективу. Оскільки безкорисливе служіння є невід’ємною частиною Водолія, яким сьогодні йде Місяць.

Понеділок – день Місяця. Білий, сірий та світло-блакитний колір в одязі допоможуть врівноважити почуття та посилять інтуїцію.