Гороскоп на 18 мая рекомендует заняться работой в саду и воздержаться от финансовых вложений.

По словам астролога Дмитрия Вартаняна, энергетика 18 мая двойственная — есть как благоприятное, так и негативное влияние. В такие дни главным ориентиром является ваше состояние и мысли: в какую сторону вы их повернете, так и будет складываться день.

Если у вас на сегодня запланированы встречи с партнерами или клиентами, заранее приготовьтесь к возможным срывам или опозданиям. Люди могут вас подводить, сами того не желая.

День располагает к умственной работе, научной и исследовательской деятельности.

В отношениях могут возникать споры и конфликты, дипломатический подход может сегодня не сработать. Возможно придется отстаивать свои позиции.

18 мая — хороший день для садоводческой деятельности. Однако брать в долг деньги или оформлять кредит, заниматься вложением финансов сегодня не желательно.

Среда — день легкого и общительного Меркурия. Одежда зеленого цвета усилит уверенность в себе, а значит и расположение окружающих к вам.