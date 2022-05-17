Гороскоп на 18 травня 2022 для всіх знаків зодіаку - як пройде сьогоднішній день

Гороскоп на 18 травня рекомендує зайнятися роботою в саду та утриматися від фінансових вкладень.

За словами астролога Дмитра Вартаняна, енергетика 18 травня двояка – є як сприятливий, так і негативний вплив. У такі дні головним орієнтиром є ваш стан і думки: в який бік ви їх повернете, так і складатиметься день.

Якщо у вас сьогодні заплановані зустрічі з партнерами або клієнтами, заздалегідь приготуйтеся до можливих зривів або запізнень. Люди можуть вас підставити, самі того не бажаючи.

День сприяє розумовій роботі, науковій і дослідницькій діяльності.

У стосунках можуть виникати суперечки та конфлікти, дипломатичний підхід може сьогодні не спрацювати. Можливо, доведеться відстоювати свої позиції.

18 травня – гарний день для садівничої діяльності. Однак позичати гроші або оформляти кредит, займатися вкладенням фінансів сьогодні не бажано.

Середа – день легкого та товариського Меркурія. Одяг зеленого кольору посилить упевненість у собі, а значить і прихильність навколишніх до вас.