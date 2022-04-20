Многие обладательницы шевелюры перед походом в салон заглядывают в лунный календарь стрижек, и не зря. Небесное светило влияет на рост и качество волос, поэтому лучше убедиться, когда благоприятный день для смены имиджа, а когда — нет.

Детальный лунный календарь стрижек на май 2022 — далее в материале.

Астропрогноз на 1 мая

Стрижка в фазу растущей Луны ускорит рост волос. Окрашивать волосы в этот день лучше природными красителями, также можно поэкспериментировать с формой прически.

Астропрогноз на 2 мая

Благоприятный день для изменения длинны. Прическу сегодня не стоит усложнять.

Астропрогноз на 3 мая

Неблагоприятный день для похода в салон. В этот период лучше отказаться от стрижки, окрашивания и экспериментов.

Астропрогноз на 4 мая

Новая стрижка подарит вам вдохновение и придаст сил. Можно окрасить волосы в светлый тон, но только натуральными красителями.

Астропрогноз на 5 мая

После стрижки в этот день, волосы начнут быстрее рости, а корни укрепятся. Окрашивать волосы не стоит.

Астропрогноз на 6 мая

Этот день положительный для изменения имиджа. Можно изменить стрижку, цвет, прическу — лучше вьющуюся.

Астропрогноз на 7 мая

В этот день стоит отказаться т любого кардинального воздействия на волосы, поскольку оно скажется не благоприятно. Окрашивать волосы также не нужно.

Астропрогноз на 8 мая

Если хотите, чтобы волосы стали рости быстрее, состригите кончики. Окраска волос в естественные оттенки оттолкнет от вас негативные эмоции.

Астропрогноз на 9 мая

Нейтральное время для стрижки и окрашивания.

Астропрогноз на 10 мая

Стрижка в этот ден неблагоприятна. Если хотите экспериментов, можно окрасить волосы натуральными красителями, например, хной.

Астропрогноз на 11 мая

Отличный день для похода в салон и смены имиджа. Сегодня вы можете обновить свою стрижку, сделать новую прическу или окрасить волосы. Прическа в этот день должна быть тщательно продуманной.

Астропрогноз на 12 мая

Стрижка волос благоприятно скажется на вашем состоянии, как и другое любое взаимодействие с ними.

Астропрогноз на 13 мая

Окрашивать волосы в этот период нежелательно, а к прически необходимо отнестись ответственно. Если не можете отменить поход к парикмахеру, то отдайте предпочтение оздоровительным и питательным процедурам.

Астропрогноз на 14 мая

Стрижка 14 мая негативно скажется на душевом спокойствии. Прическа сегодня должна быть не вычурной и естественной. В этот день можно сделать оздоровительные процедуры.

Астропрогноз на 15 мая

Неблагоприятный день для любых манипуляций с волосами.

Астропрогноз на 16 мая

Откажитесь от стрижки в этот период, но можете покрасить волосы в темный оттенок натуральными красителями.

Астропрогноз на 17 мая

Стрижка 17 мая скажется на росте волос — он замедлится, однако корни укрепятся. Сегодня можно окрасить волосы в светлый или рыжий оттенок.

Астропрогноз на 18 мая

Если хотите сохранить прическу дольше — подстригитесь, однако знайте, что рост волос замедлится. Покрасить волосы можно лишь в тот цвет, который у вас уже был.

Астропрогноз на 19 мая

Неблагоприятный день для стрижки. Прическа должна быть простой, также стоит чаще расчесывать волосы.

Астропрогноз на 20 мая

Новая стрижка в этот день придаст хорошего настроения. Окраску волос лучше отложить.

Астропрогноз на 21 мая

Благоприятный день для манипуляций с шевелюрой. Также положительно скажется окрашивание в светлый тон.

Астропрогноз на 22 мая

Сегодня хорошо пройдет окрашивание, а также оздоровительные и питательные процедуры.

Астропрогноз на 23 мая

Стрижка сегодня противопоказана. Если хотите окрасить волосы, то пусть это сделает кто-то из близких людей. Положительно на настроение скажется и завивка.

Астропрогноз на 24 мая

Неблагоприятный день для любых манипуляций с волосами. Состричь волосы можно, но это замедлит их рост.

Астропрогноз на 25 мая

Стоит отказаться от похода в салон.

Астропрогноз на 26 мая

Неблагоприятный день для изменения длины. Если у вас запланирован визит к парикмахеру, отдайте предпочтения питательный процедурам.

Астропрогноз на 27 мая

Смело отправляйтесь в салон. Сегодня можно и нужно проводить манипуляции с волосами — смена цвета, прически, длины, положительно скажется все.

Астропрогноз на 28 мая

Можно незначительно изменить цвет волос. Прическе следует отдать предпочтение простой и незатейливой.

Астропрогноз на 29 мая

Хотите подстричься — стригитесь, однако от окрашивания откажитесь.

Астропрогноз на 30 мая

Не рекомендуется состригать волосы, окрашивание также доставит массу неудобств.

Астропрогноз на 31 мая

Изменение длины сегодня ускорит рост волос, а окрашивание принесет денежную прибыль. В этот период можно экспериментировать с формой, цветом и длиной.