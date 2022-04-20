Многие обладательницы шевелюры перед походом в салон заглядывают в лунный календарь стрижек, и не зря. Небесное светило влияет на рост и качество волос, поэтому лучше убедиться, когда благоприятный день для смены имиджа, а когда — нет.
Детальный лунный календарь стрижек на май 2022 — далее в материале.
Астропрогноз на 1 мая
Стрижка в фазу растущей Луны ускорит рост волос. Окрашивать волосы в этот день лучше природными красителями, также можно поэкспериментировать с формой прически.
Астропрогноз на 2 мая
Благоприятный день для изменения длинны. Прическу сегодня не стоит усложнять.
Астропрогноз на 3 мая
Неблагоприятный день для похода в салон. В этот период лучше отказаться от стрижки, окрашивания и экспериментов.
Астропрогноз на 4 мая
Новая стрижка подарит вам вдохновение и придаст сил. Можно окрасить волосы в светлый тон, но только натуральными красителями.
Астропрогноз на 5 мая
После стрижки в этот день, волосы начнут быстрее рости, а корни укрепятся. Окрашивать волосы не стоит.
Астропрогноз на 6 мая
Этот день положительный для изменения имиджа. Можно изменить стрижку, цвет, прическу — лучше вьющуюся.
Астропрогноз на 7 мая
В этот день стоит отказаться т любого кардинального воздействия на волосы, поскольку оно скажется не благоприятно. Окрашивать волосы также не нужно.
Астропрогноз на 8 мая
Если хотите, чтобы волосы стали рости быстрее, состригите кончики. Окраска волос в естественные оттенки оттолкнет от вас негативные эмоции.
Астропрогноз на 9 мая
Нейтральное время для стрижки и окрашивания.
Астропрогноз на 10 мая
Стрижка в этот ден неблагоприятна. Если хотите экспериментов, можно окрасить волосы натуральными красителями, например, хной.
Астропрогноз на 11 мая
Отличный день для похода в салон и смены имиджа. Сегодня вы можете обновить свою стрижку, сделать новую прическу или окрасить волосы. Прическа в этот день должна быть тщательно продуманной.
Астропрогноз на 12 мая
Стрижка волос благоприятно скажется на вашем состоянии, как и другое любое взаимодействие с ними.
Астропрогноз на 13 мая
Окрашивать волосы в этот период нежелательно, а к прически необходимо отнестись ответственно. Если не можете отменить поход к парикмахеру, то отдайте предпочтение оздоровительным и питательным процедурам.
Астропрогноз на 14 мая
Стрижка 14 мая негативно скажется на душевом спокойствии. Прическа сегодня должна быть не вычурной и естественной. В этот день можно сделать оздоровительные процедуры.
Астропрогноз на 15 мая
Неблагоприятный день для любых манипуляций с волосами.
Астропрогноз на 16 мая
Откажитесь от стрижки в этот период, но можете покрасить волосы в темный оттенок натуральными красителями.
Астропрогноз на 17 мая
Стрижка 17 мая скажется на росте волос — он замедлится, однако корни укрепятся. Сегодня можно окрасить волосы в светлый или рыжий оттенок.
Астропрогноз на 18 мая
Если хотите сохранить прическу дольше — подстригитесь, однако знайте, что рост волос замедлится. Покрасить волосы можно лишь в тот цвет, который у вас уже был.
Астропрогноз на 19 мая
Неблагоприятный день для стрижки. Прическа должна быть простой, также стоит чаще расчесывать волосы.
Астропрогноз на 20 мая
Новая стрижка в этот день придаст хорошего настроения. Окраску волос лучше отложить.
Астропрогноз на 21 мая
Благоприятный день для манипуляций с шевелюрой. Также положительно скажется окрашивание в светлый тон.
Астропрогноз на 22 мая
Сегодня хорошо пройдет окрашивание, а также оздоровительные и питательные процедуры.
Астропрогноз на 23 мая
Стрижка сегодня противопоказана. Если хотите окрасить волосы, то пусть это сделает кто-то из близких людей. Положительно на настроение скажется и завивка.
Астропрогноз на 24 мая
Неблагоприятный день для любых манипуляций с волосами. Состричь волосы можно, но это замедлит их рост.
Астропрогноз на 25 мая
Стоит отказаться от похода в салон.
Астропрогноз на 26 мая
Неблагоприятный день для изменения длины. Если у вас запланирован визит к парикмахеру, отдайте предпочтения питательный процедурам.
Астропрогноз на 27 мая
Смело отправляйтесь в салон. Сегодня можно и нужно проводить манипуляции с волосами — смена цвета, прически, длины, положительно скажется все.
Астропрогноз на 28 мая
Можно незначительно изменить цвет волос. Прическе следует отдать предпочтение простой и незатейливой.
Астропрогноз на 29 мая
Хотите подстричься — стригитесь, однако от окрашивания откажитесь.
Астропрогноз на 30 мая
Не рекомендуется состригать волосы, окрашивание также доставит массу неудобств.
Астропрогноз на 31 мая
Изменение длины сегодня ускорит рост волос, а окрашивание принесет денежную прибыль. В этот период можно экспериментировать с формой, цветом и длиной.