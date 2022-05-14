Гороскоп на 15 мая советует отложить все важные дела и уделить день общению с друзьми.

По словам астролога Дмитрия Вартаняна, особо чувствительные к лунным циклам люди могут испытывать 15 мая переизбыток эмоциональной энергии или напротив — упадок сил. В этом случае нужно пить больше чистой воды и избегать напряжения, конфликтов и стрессов.

15 мая ене подходит для новых и важных дел. Сегодня лучше заниматься текущими делами или домашними заботами. Так же день хорош для общения с друзьями, выезда на природу и занятия своим любимым хобби.

В первой половине дня до 13.04 в общении проявляйте гибкость и дипломатичность. Воинственное и агрессивное поведение крайне не желательно.

А вот во второй половине дня после 13.04 берите инициативу на себя, от вас могут потребоваться ваши управленческие качества.

Доводите все начатые сегодня дела до конца, даже маленькие. Ничего не откладывайте на потом из того, что запланировали. А после успешного окончания дела — поблагодарите себя.

Воскресенье — день Солнца. Одежда желтого, золотого и красного цвета добавит уверенности в себе, и выделит вашу индивидуальность.