Гороскоп на 15 травня 2022 для всіх знаків зодіаку - як пройде сьогоднішній день

Гороскоп на 15 травня радить відкласти всі важливі справи та приділити день спілкуванню із друзями.

За словами астролога Дмитра Вартаняна, особливо чутливі до місячних циклів люди можуть відчувати 15 травня надлишок емоційної енергії або навпаки – занепад сил. У цьому випадку потрібно пити більше чистої води та уникати напруження, конфліктів і стресів.

15 травня не підходить для нових і важливих справ. Сьогодні краще займатися поточними справами чи домашніми турботами. Також день хороший для спілкування з друзями, виїзду на природу та заняття своїм улюбленим хобі.

У першій половині дня до 13.04 у спілкуванні виявляйте гнучкість і дипломатичність. Войовнича та агресивна поведінка вкрай не бажана.

А ось у другій половині дня після 13.04 беріть ініціативу на себе, можуть знадобитися ваші управлінські якості.

Доводьте всі розпочаті сьогодні справи до кінця, навіть маленькі. Нічого не відкладайте на потім із того, що запланували. А після успішного закінчення справи – подякуйте собі.

Неділя – день Сонця. Одяг жовтого, золотого та червоного кольору додасть впевненості у собі, та виділить вашу індивідуальність.