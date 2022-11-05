Поход к парикмахеру и смену имиджа лучше планировать согласно лунному календарю. Благодаря ему можно узнать, какие даты благоприятны для стрижки, какие для покраски, а в какие визит в салон лучше вовсе отложить.

Луна влияет на живые организмы на планете Земля, включая людей, а значит, и на их шевелюру. Факты ICTV подготовили детальный лунный календарь стрижек на декабрь 2022, который поможет вам понять, когда и какие манипуляции лучше всего проводить с волосами.

Астропрогноз на 1 декабря

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Любое воздействие на волосы сегодня скажется неблагоприятно — не стоит стричься и краситься.

Астропрогноз на 2 декабря

Стрижка в растущую Луну благоприятно скажется на росте волос. Также можно провести окрашивание в натуральные оттенки.

Астропрогноз на 3 декабря

В этот день, согласно лунному календарю, стоит как можно чаще расчесывать волосы. Если запланирована покраска — только натуральными растительными красителями. Стрижку перенесите на другое время.

Астропрогноз на 4 декабря

Прическа сегодня должна быть продуманной и аккуратно уложенной. Стрижка позволит сохранить здоровье и сбережет вас от негатива.

Астропрогноз на 5 декабря

Любые манипуляции с волосами привлекут энергию, которая поможет обрести силы, спокойствие и равновесие. Нормальный день для стрижки и покраски натуральными красителями.

Астропрогноз на 6 декабря

Менять или освежать цвет шевелюры в этот день нежелательно, однако можно состричь волосы, что благоприятно скажется на здоровье и финансовых вопросах.

Астропрогноз на 7 декабря

Состригать волосы в этот период не рекомендуется, поскольку результат может получиться не тот, который вы ожидаете. Допустимо незначительное изменение цвета шевелюры. Благоприятно скажутся и оздоравливающие процедуры.

Астропрогноз на 8 декабря

Неблагоприятный день для похода в салон. Если хотите замаскироваться от забот и неприятностей — покрасьтесь в темный цвет.

Астропрогноз на 9 декабря

Все манипуляции с волосами окажутся неудачными. Они станут непослушными, запутанными и не будут держать нужную форму. Для сухих и поврежденных волос будет крайне удачно провести оздоровительные и питательные процедуры.

Астропрогноз на 10 декабря

Этот день также положителен для оздоравливающих процедур. От стрижек, покрасок лучше отказаться и выбрать более благоприятный период.

Астропрогноз на 11 декабря

Стрижка сегодня усилит харизму и придаст сил. Луна убывающая, поэтому рекомендуется идти к парикмахерам тем, кто хочет замедлить рост шевелюры.

Астропрогноз на 12 декабря

В этот день прическа не должна быть сложной. Удачно пройдут практически все процедуры с волосами, кроме химической завивки.

Астропрогноз на 13 декабря

Новая стрижка как нельзя кстати, покраску — перенесите на другой период.

Астропрогноз на 14 декабря

Состригать волосы можно, но только если хотите замедлить их рост. Рекомендуется отдать предпочтение оздоравливающим и питательным процедурам.

Астропрогноз на 15 декабря

Кардинально менять имидж не стоит. Если планировали состричь шевелюру, не делайте этого сильно, поскольку волосы будут долго отрастать. Прическа должна быть спокойной.

Астропрогноз на 16 декабря

Оздоровительные процедуры пройдут удачно, волосы укрепятся, улучшится их структура, а рост ускорится.

Астропрогноз на 17 декабря

Стрижка сегодня сделает волосы воздушными и непослушными. От покраски тоже стоит отказаться. Лучше сделать маски и ополоснуть шевелюру натуральными травянымы отварами.

Астропрогноз на 18 декабря

Неблагоприятный день для похода в салон. Стрижка и покраска не принесут желаемого результата, волосы перестанут поддаваться укладке.

Астропрогноз на 19 декабря

Негативный период для манипуляций с волосами — состригать стоит лишь тем, у кого тусклая и тонкая шевелюра. День больше подходит для питания, оздоровительных процедур, окрашивания натуральными красителями.

Астропрогноз на 20 декабря

Хотите кардинально изменить имидж? Сегодня можно. Смена цвета волос позволит запастись энергией здоровья и денежного благосостояния.

Астропрогноз на 21 декабря

В этот период уместно лишь незначительное изменение цвета волос. Прическа должна быть простой и незатейливой.

Астропрогноз на 22 декабря

После стрижки волосы начнут быстро расти, однако станут непослушными. Химическая завивка продержится недолго, покраска тоже не принесет желаемого результата.

Астропрогноз на 23 декабря

Стрижка придаст шевелюре сил и здоровый вид. Волосы станут гуще, крепче, и сократится их выпадение. Окрашивание и тонирование также можно провести.

Астропрогноз на 24 декабря

Фаза растущей Луны, а значит — время для тех, кто хочет ускорить рост волос. Покраска также пройдет удачно.

Астропрогноз на 25 декабря

Нейтральный день для манипуляций с волосами, однако эксперименты с необычным тонированием или окрашиванием в яркий, несвойственный для вас цвет, пройдут успешно.

Астропрогноз на 26 декабря

Хороший день для экспериментальных и экстравагантных укладок. Успешно пройдут эксперименты и с необычным тонированием или окрашиванием.

Астропрогноз на 27 декабря

Стрижка может повлечь за собой перхоть, а окрашивание — повредить волосы. Поход к парикмахеру лучше перенести на другой день.

Астропрогноз на 28 декабря

В этот период лучше окрашивать волосы натуральными красителями и в светлый тон. Прическа должна быть пышной и объемной. Стрижку делать не рекомендуется.

Астропрогноз на 29 декабря

Химическое воздействие на волосы, завивка или окрашивание могут негативно повлиять на них и повредить. Отдайте предпочтение оздоровительным и питательным процедурам.

Астропрогноз на 30 декабря

Положительный день для тех, кто хочет ускорить рост шевелюры. Удачно пройдет окрашивание, общеукрепляющие процедуры для волос, тонирование.

Астропрогноз на 31 декабря

Любые манипуляции с волосами сегодня стоит отложить на более благоприятный день. Пользу принесет массаж головы.