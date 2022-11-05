Похід до перукаря і зміну іміджу краще планувати згідно з місячним календарем. Завдяки ньому можна дізнатися, які дати сприятливі для стрижки, які для фарбування, а в які візит у салон краще зовсім відкласти.

Місяць впливає на живі організми на планеті Земля, включаючи людей, а отже, і на їхню шевелюру. Факти ICTV підготували детальний місячний календар стрижок на грудень 2022, який допоможе вам зрозуміти, коли і які маніпуляції найкраще проводити з волоссям.

Астропрогноз на 1 грудня

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Будь-який вплив на волосся сьогодні позначиться несприятливо – не варто стригтися і фарбуватися.

Астропрогноз на 2 грудня

Стрижка в зростаючий Місяць сприятливо вплине на ріст волосся. Також можна здійснити фарбування в натуральні відтінки.

Астропрогноз на 3 грудня

У цей день, згідно з місячним календарем, варто якомога частіше розчісувати волосся. Якщо заплановане фарбування – тільки натуральними рослинними барвниками. Стрижку перенесіть на інший час.

Астропрогноз на 4 грудня

Зачіска сьогодні повинна бути продуманою і акуратно зробленою. Стрижка дозволить зберегти здоров’я і вбереже вас від негативу.

Астропрогноз на 5 грудня

Будь-які маніпуляції з волоссям залучать енергію, яка допоможе знайти сили, спокій і рівновагу. Нормальний день для стрижки та фарбування натуральними барвниками.

Астропрогноз на 6 грудня

Змінювати чи освіжати колір шевелюри в цей день не бажано, проте можна зістригти волосся, що сприятливо позначиться на здоров’ї й фінансових питаннях.

Астропрогноз на 7 грудня

Зістригати волосся в цей період не рекомендується, оскільки результат може вийти не той, який ви очікуєте. Припустима незначна зміна кольору шевелюри. Сприятливо позначаться і процедури оздоровлення.

Астропрогноз на 8 грудня

Несприятливий день для походу в салон. Якщо хочете замаскуватися від турбот і неприємностей – пофарбуйтесь у темний колір.

Астропрогноз на 9 грудня

Всі маніпуляції з волоссям виявляться невдалими. Воно стане неслухняним, заплутаним і не буде тримати потрібну форму. Для сухого і пошкодженого волосся буде вкрай вдало провести оздоровчі та живильні процедури.

Астропрогноз на 10 грудня

Цей день також позитивний для процедур оздоровлення. Від стрижок, фарбувань краще відмовитися і обрати більш сприятливий період.

Астропрогноз на 11 грудня

Стрижка сьогодні посилить харизму і додасть сил. Місяць спадний, тому рекомендується йти до перукарів тим, хто хоче уповільнити ріст шевелюри.

Астропрогноз на 12 грудня

У цей день зачіска не повинна бути складною. Вдало пройдуть практично всі процедури з волоссям, крім хімічної завивки.

Астропрогноз на 13 грудня

Нова стрижка доречна, фарбування перенесіть на інший період.

Астропрогноз на 14 грудня

Зістригати волосся можна, але тільки якщо хочете уповільнити його ріст. Рекомендується віддати перевагу оздоровчим і живильним процедурам.

Астропрогноз на 15 грудня

Кардинально змінювати імідж не варто. Якщо планували зістригти шевелюру, не робіть цього занадто, оскільки волосся буде довго відростати. Зачіска повинна бути спокійною.

Астропрогноз на 16 грудня

Оздоровчі процедури пройдуть вдало, волосся зміцниться, покращиться його структура, а ріст прискориться.

Астропрогноз на 17 грудня

Стрижка сьогодні зробить волосся повітряним і неслухняним. Від фарбування теж варто відмовитися. Краще зробити маски і ополоснути шевелюру натуральними трав’яними відварами.

Астропрогноз на 18 грудня

Несприятливий день для походу в салон. Стрижка і фарбування не принесуть бажаного результату, волосся перестане піддаватися укладанню.

Астропрогноз на 19 грудня

Негативний період для маніпуляцій з волоссям – зістригати варто лише тим, у кого тьмяна і тонка шевелюра. День більше підходить для живлення, оздоровчих процедур, фарбування натуральними барвниками.

Астропрогноз на 20 грудня

Хочете кардинально змінити імідж? Сьогодні можна. Зміна кольору волосся дозволить запастися енергією здоров’я і грошового добробуту.

Астропрогноз на 21 грудня

У цей період доречна лише незначна зміна кольору волосся. Зачіска повинна бути простою і невигадливою.

Астропрогноз на 22 грудня

Після стрижки волосся почне швидко рости, проте стане неслухняним. Хімічна завивка протримається недовго, фарбування теж не принесе бажаного результату.

Астропрогноз на 23 грудня

Стрижка додасть шевелюрі сил і здорового вигляду. Волосся стане густішим, міцнішим, і скоротиться його випадання. Фарбування і тонування також можна здійснити.

Астропрогноз на 24 грудня

Фаза зростаючого Місяця, а значить – час для тих, хто хоче прискорити ріст волосся. Фарбування також пройде вдало.

Астропрогноз на 25 грудня

Нейтральний день для маніпуляцій з волоссям, проте експерименти з незвичайним тонуванням чи фарбуванням у яскравий, невластивий для вас колір, пройдуть успішно.

Астропрогноз на 26 грудня

Хороший день для експериментальних і екстравагантних укладок. Успішно пройдуть експерименти і з незвичайним тонуванням чи фарбуванням.

Астропрогноз на 27 грудня

Стрижка може спричинити лупу, а фарбування – пошкодити волосся. Похід до перукаря краще перенести на інший день.

Астропрогноз на 28 грудня

У цей період краще фарбувати волосся натуральними барвниками і в світлий тон. Зачіска повинна бути пишною і об’ємною. Стрижку робити не рекомендується.

Астропрогноз на 29 грудня

Хімічний вплив на волосся, завивка чи фарбування можуть негативно вплинути на нього і пошкодити. Надайте перевагу оздоровчим і поживним процедурам.

Астропрогноз на 30 грудня

Позитивний день для тих, хто хоче прискорити ріст шевелюри. Вдало пройде фарбування, загальнозміцнювальні процедури для волосся, тонування.

Астропрогноз на 31 грудня

Будь-які маніпуляції з волоссям сьогодні варто відкласти на більш сприятливий день. Користь принесе масаж голови.