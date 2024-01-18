Хотя собаки и считаются другом человека, однако сны с животными вызывают беспокойство, особенно когда они нападают. Существует мнение, что видеть их во сне — к переживаниям и проблемам.

Факты ICTV рассказывают, к чему снятся собаки по разным сонникам, как правильно растолковать сон и стоит ли волноваться.

К чему снятся собаки — значение по сонникам

Собаки вызывают у людей положительные эмоции, однако эзотерики утверждают, что образ собаки во сне — не всегда хороший знак. Они могут свидетельствовать о происках недоброжелателей, наличии врагов или предателей. Сны с собакой могут также свидетельствовать о разочаровании в друзьях или предательстве близкого человека.

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Сонник Миллера

Миллер считал, что при трактовке сна с собакой надо учитывать породу, внешний вид, размер и настроение собаки.

Если приснилось породистое животное, то это свидетельствует об улучшении финансовой ситуации, получении премии или другого денежного вознаграждения.

Хорошая охотничья собака — к удаче и везению в делах. Добрая собака является предвестником удачи и приятного сюрприза. Также, вероятно, друзья помогут вам в достижении цели, и вообще, фортуна будет на вашей стороне.

Однако злая, бешеная собака, которая кусает или нападает, значит, что в будущем вас ждут испытания, проблемы или болезнь. Худая, грязная, бродячая собака предвещает врагов, которые будут строить козни за вашей спиной. Слышать во сне собачий лай — к неприятным новостям.

Сонник Нострадамуса

Нострадамус утверждает, что сон с собакой предупреждает о возможных неудачах. Большая собака может присниться к разочарованию в людях, своих планах или мечтах. Если приснилось спящее животное, то это предвещает финансовую нестабильность, денежные потери или финансовую аферу. Бродячее животное символизирует, что заработанный нелегким трудом капитал будет очень легко потерять.

Однако астролог говорит, что если собака приснилась холостому парню или незамужней девушке, то вскоре в их жизнь может прийти любовь и романтические приключения. Держать животное на руках — к приятной неожиданности.

Сонник Ванги

Провидица считала, что собака во сне символизирует друзей. Это могут быть старые или новые приятели. Если приснилась белая собака, то это хороший знак, который можно воспринимать как помощь от знакомых или незнакомых людей.

Чистый опрятный пес предвещает неожиданную приятную встречу. Однако черный, наоборот, предупреждает об измене. Человек, которого вы считали другом, окажется предателем и не придет на помощь в трудной ситуации.

Огромная собака снится к новому знакомству и крепкой дружбе. Мертвая, больная или раненая собака — к печальным известиям о болезни или смерти близкого человека.

Сонник Фрейда

По этому соннику приснившаяся собака символизирует ребенка, о котором сновидец чрезмерно заботится и балует его. Маленький щенок предвещает, что в жизни нужно уменьшить опеку над этим ребенком. Гулять с собакой по соннику Фрейда — к материнству. Лай собаки может символизировать конфликтную ситуацию с детьми.

Толкование снов с собакой

Сонники считают, что сны с собакой могут предсказывать как хорошие, так и плохие события. Также имеет значение, кому именно приснился сон с животным:

замужней женщине собака может сниться к путешествию в компании друзей, к веселью или приятному знакомству;

молодой девушке собака во сне может быть предвестником появления кавалера или нового друга;

незамужней женщине собака снится к началу большой и светлой любви, появлению чувств или крепкой дружбы.

Если собака приснилась мужчине, это означает, что окружающие относятся к нему с чувством верности и преданности. Сон с собакой говорит о том, что он может рассчитывать на поддержку и помощь друзей.

Какой бы сон с собакой не приснился, плохой или хороший — помните, что все в наших руках и на любое пророчество можно повлиять. Настройтесь на его хорошую реализацию, и никакое животное во сне вам не навредит.