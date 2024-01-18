Хоча собаки й вважаються другом людини, проте сни з тваринами викликають занепокоєння, особливо коли вони нападають. Існує думка, що бачити їх уві сні – до переживань, негараздів та проблем.

Факти ICTV розповідають, до чого сняться собаки за різними сонниками, як правильно розтлумачити сон та чи варто хвилюватися.

До чого сняться собаки — значення за сонниками

Собаки викликають у людей позитивні емоції, проте езотерики стверджують, що образ собаки уві сні — не завжди хороший знак. Вони можуть свідчити про підступи недоброзичливців, наявність ворогів чи зрадників. Сни з собакою можуть також свідчити про розчарування в друзях або зраду близької людини.

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Сонник Міллера

Міллер вважав, що при трактуванні сну з собакою треба враховувати породу, зовнішній вигляд, розмір та настрій собаки.

Якщо наснилася породиста тварина, то це свідчить про поліпшення фінансової ситуації, отримання премії чи іншої грошової винагороди. Гарна мисливська собака — до удачі й успіху в справах. Добра собака є передвісником удачі та приємного сюрпризу. Також, імовірно, друзі допоможуть вам у досягненні мети, та й взагалі, фортуна буде на вашому боці.

Проте зла, скажена собака, яка кусає чи нападає, значить, що в майбутньому на вас чекають випробування, проблеми або хвороба. Худа, брудна, бродяча собака передвіщає ворогів, що будуть плести підступи за вашою спиною. Чути уві сні собачий гавкіт — до неприємних новин.

Сонник Нострадамуса

Нострадамус стверджує, що сон із собакою попереджає про можливі невдачі. Велика собака може наснитися до розчарування в людях, своїх планах або мріях. Якщо наснилася спляча тварина, то це передвіщає фінансову нестабільність, грошові втрати або фінансову аферу. Бродяча символізує те, що зароблене нелегкою працею буде дуже легко втратити.

Проте астролог каже, що якщо собака приснилася неодруженому хлопцю чи незаміжній дівчині, то невдовзі в їхнє життя може прийти кохання та романтичні пригоди. Тримати тваринку на руках – до приємної несподіванки.

Сонник Ванги

Провидиця вважала, що собака уві сні символізує друзів. Це можуть бути старі чи нові приятелі. Якщо наснилася біла собака, то це хороший знак, який можна сприймати як допомогу від знайомих чи незнайомих людей. Чистий охайний пес передвіщає несподівану приємну зустріч. Проте чорний, навпаки, попереджає про зраду. Людина, яку ви вважали другом, виявиться зрадником та не прийде на допомогу у важкій ситуації.

Величезна собака сниться до нового знайомства та міцної дружби. Мертва, хвора або поранена собака – до сумних звісток про хворобу або смерть близької людини.

Сонник Фрейда

За цим сонником собака, що наснилася, символізує дитину, якою сновидець надмірно опікується та балує її. Маленьке цуценя віщує, що в житті потрібно зменшити опіку над цією дитиною. Гуляти з собакою за сонником Фрейда — до материнства. Гавкіт собаки може символізувати конфліктну ситуацію з дітьми.

Тлумачення снів із собакою

Сонники вважають, що сни з собакою можуть пророчити як хороші, так і погані події. Також має значення, кому саме наснився сон з твариною:

заміжній жінці собака може снитися до подорожі у компанії друзів, до веселощів чи приємного знайомства;

молодій дівчині собака уві сні може бути передвісником появи кавалера чи нового друга;

незаміжній жінці собака сниться до початку великої та світлої любові, появи почуттів або міцної дружби.

Якщо собака наснилася чоловікові, це означає, що оточуючі ставляться до нього з почуттям вірності та відданості. Сон із собакою свідчить про те, що він може розраховувати на підтримку та допомогу друзів.

Який би сон із собакою не наснився, поганий чи хороший – пам’ятайте, що все в наших руках і на будь-яке пророцтво можна вплинути. Налаштуйтеся на його добру реалізацію, і жодна тварина уві сні вам не нашкодить.