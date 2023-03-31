Кладбище — место, наводящее ужас и мрак. Видеть во сне это место обычно означает, что у человека есть некоторые сокровенные страхи в реальной жизни.

Факты ICTV узнавали, к чему снится кладбище по разным сонникам и каких событий стоит ожидать в жизни.

К чему снится кладбище – толкование по сонникам

По соннику слепой болгарской провидицы Ванги, кладбища во сне символизируют получение важного и ответственного поручения, которое в будущем может стать судьбоносным.

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Ванга считала, если во сне вы не испытывали страха, находясь среди могил, значит в реальной жизни вас сопровождает удача.

Кстати, если вам приснилось как вы заглядываете в открытую могилу, это может предсказывать смерть близкого человека.

В случае, если на кладбище увидели собственное имя на надгробной плите, вы можете умереть глупой и бессмысленной смертью. Поэтому стоит быть бдительными!

Австрийский психолог и невролог Зигмунд Фрейд сравнивает кладбище с женским началом. То есть Фрейд считал, если мужчина увидел во сне кладбище — любимая ему не верна, а если женщина – ей не хватает ласки.

Согласно соннику Густава Миллера, прогулка по кладбищу во дворе старой церкви означает, что в ближайшее время вам придется иметь дело с бедностью.

Также Миллер считал, что видеть во сне новые ряды могил — хороший знак, возможно, в реальной жизни вас ждут позитивные перемены.

Зимняя прогулка по кладбищу — к разлуке с родными людьми, которые могут уехать в другую страну.

А если во сне вы находились на кладбище летом, значит близкие люди всегда будут рядом с вами.

Миллер считал, что если влюбленная пара во сне ходила на кладбище — они не поженятся в реальной жизни, а увидеть собственное захоронение — признак измены близкого человека.

В соннике Нострадамуса говорится, что обилие свежих могил на кладбище и множество посетителей обещают глобальные катастрофы. А вот прогулка по кладбищу означает, что текущие события развернутся по неожиданному сценарию.

Если вам снится, что вы читаете имена на могилах, Нострадамус считал, что скоро найдете новых друзей.

Другие толкования сновидения о кладбище

Кладбище, по восточному соннику, символизирует процесс очищения и перерождения. Это может указывать на необходимость освободиться от старых представлений и страхов, чтобы появилось место для нового и позитивного.

Еще кладбище во сне может символизировать подготовку к новому этапу в жизни. Такой сон может указывать на необходимость избавиться от старых негативных привычек или токсичных отношений и открыть дверь в новую жизнь.

Кстати, в эзотерическом соннике указано, что кладбище во сне видят те, кто часто ностальгирует и не может отпустить прошлое!