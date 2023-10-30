Гороскоп на 31 октября 2023 года предупреждает о стабильной и спокойной энергетике дня, но с определенной перчинкой, которую стоит направить на конструктивное. Особенно в работу и дела, требующие немедленного исполнения, чтобы эта сила не ушла в разрушительную сторону.

Хороший массаж — это простой и доступный способ почувствовать свое тело, проработать его зажимы на физическом уровне. Если вам пока не удается сходить на массаж или некого попросить, чтобы вам его сделали, то сами помассируйте себе шею и плечи, снимая накопившееся напряжение.

По прогнозу университета Никифоровых, в отношениях как на работе, так и в личной жизни старайтесь находить общие решения, не нужно просто озвучивать претензии и таким образом пытаться снимать напряжение.

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Согласно гороскопу на 31.10.2023 в этот день:

благоприятно — благотворительность;

неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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