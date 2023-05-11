Гороскоп на 12 мая 2023 года советует найти время, чтобы выслушать друзей и детей — им может быть важна ваша поддержка сегодня.

По прогнозу университета Никифоровых, после 12:54 довольно неплохое время для бизнес-стартов, особенно если они связаны с психологией, женской или детской аудиторией, или если вы когда-то уже пытались это запустить, но не получилось с первого раза.

Послушайте сегодня ритмичную музыку, потанцуйте под нее, визуализируя, как вы избавляетесь от внутреннего напряжения, негативных эмоций, осевших внутри тела, раздражения, разочарования.

Согласно гороскопу на 12.05.2023, в этот день:

благоприятно до 10:31 — начинать работу с психологом;

благоприятно после 10:31 — надевать новую одежду;

благоприятно весь день — стричь волосы, начинать путешествие;

неблагоприятно весь день: обрезать ногти, давать и брать деньги в долг.

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