Гороскоп на 12 травня 2023 року радить знайти час, щоб вислухати друзів і дітей – їм може бути важлива ваша підтримка сьогодні.
За прогнозом університету Нікіфорових, після 12:54 досить непоганий час для бізнес-стартів, особливо якщо вони пов’язані з психологією, жіночою чи дитячою аудиторією, або якщо ви колись уже намагалися це запустити, але не вийшло з першого разу.
Послухайте сьогодні ритмічну музику, потанцюйте під неї, візуалізуючи, як ви позбавляєтеся внутрішньої напруги, негативних емоцій, що осіли всередині тіла, роздратування, розчарування.
Згідно з гороскопом на 12.05.2023, цього дня:
- сприятливо до 10:31 – розпочинати роботу із психологом;
- сприятливо після 10:31 – одягати новий одяг;
- сприятливо весь день – стригти волосся, розпочинати подорож;
- несприятливо весь день: обрізати нігті, давати та брати гроші в борг.
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