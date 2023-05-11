Гороскоп на 12 травня 2023 року радить знайти час, щоб вислухати друзів і дітей – їм може бути важлива ваша підтримка сьогодні.

За прогнозом університету Нікіфорових, після 12:54 досить непоганий час для бізнес-стартів, особливо якщо вони пов’язані з психологією, жіночою чи дитячою аудиторією, або якщо ви колись уже намагалися це запустити, але не вийшло з першого разу.

Послухайте сьогодні ритмічну музику, потанцюйте під неї, візуалізуючи, як ви позбавляєтеся внутрішньої напруги, негативних емоцій, що осіли всередині тіла, роздратування, розчарування.

Згідно з гороскопом на 12.05.2023, цього дня:

сприятливо до 10:31 – розпочинати роботу із психологом;

сприятливо після 10:31 – одягати новий одяг;

сприятливо весь день – стригти волосся, розпочинати подорож;

несприятливо весь день: обрізати нігті, давати та брати гроші в борг.

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