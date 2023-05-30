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Это договор с дьяволом! Мольфар сказал, будет ли Пригожин президентом России

30 мая 2023, 07:32
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Чи буде Пригожин президентом Росії

Основатель группы Вагнер Евгений Пригожин может стать кандидатом в президенты России. Однако повар Путина до сих пор не решил, хочет ли он этого.

Об этом рассказал мольфар Макс Гордеев в эфире Утра в большом городе.

— Те условия и программа, с которыми он должен будет выступать — это как подписать договор с дьяволом. Все, кто руководил Россией, не очень хорошо заканчивали, своеобразно. Потом эта ситуация может влиять на его репутацию и энергетику глобально плохо, поэтому он не очень хочет, — добавил Гордеев.

По словам мольфара, вопрос о президентской карьере Пригожина остается открытым.

— Путина очень скоро не станет, надо немножко подождать. Будем видеть, может, этот человек что-то изменит, а может, не изменит вообще, — отметил он.

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Владимир Путин ЧВК Вагнера
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