Чи буде Пригожин президентом Росії

Засновник групи Вагнер Євген Пригожин може стати кандидатом у президенти Росії. Однак кухар Путіна досі не вирішив, чи він цього хоче.

Про це розповів мольфар Макс Гордєєв в ефірі Ранку у великому місті.

– Ті умови та програма, з якими він повинен буде виступати – це як укласти договір із дияволом. Усі, хто володів Росією, не дуже гарно закінчували, своєрідно. Потім ця ситуація може впливати на його репутацію та енергетику глобально погано, тому він не дуже хоче, – додав Гордєєв.

За словами мольфара, питання щодо президентської кар’єри Пригожина залишається відкритим.

– Путіна дуже скоро не стане, треба трішки почекати. Будемо бачити, може, ця людина щось змінить, а може, не змінить взагалі, – зауважив він.