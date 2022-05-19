На фоне дефицита топлива в Украине, на АЗС ежедневно образуются огромные очереди из авто. И хотя эксперты считают, что к концу мая или к началу июня ситуация стабилизируется, многие водители вынуждены передвигаться на личном транспорта уже сегодня.

И если сейчас с бензином проблемы, нужно экономить тот, что уже есть в баке авто.

Как правильно экономить бензин — далее в материале.

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В первую очередь, транспорт используется для перемещения с одного места в другое. Чтобы сэкономить бензин, необходимо хорошо распланировать поездку. Лучше выбрать маршрут, который займет минимальное количество времени. В среднем, автомобиль поглощает 1-1,5 л бензина в час, когда стоит в пробке.

Еще один полезный совет — лучше ездить плавно. Во время разгона автомобиль поглощает огромное количество топлива — это касается и передвижения на высоких скоростях.

Чтобы сэкономить бензин, стоит отключить все ненужные приборы. Это касается кондиционера — в хорошую погоду можно отказаться от такого удовольствия ради экономии.

Если на улице жара — нужно сделать все, чтобы автомобиль лишний раз не нагревался. Старайтесь парковать транспорт в тени — высокая температура провоцирует повышенный расход топлива.

Чем меньше вес авто — тем меньше расход топлива. Чтобы облегчить автомобиль, достаточно перебрать вещи, расположенные в багажнике — наверняка найдется то, что сейчас лучше оставить дома ради экономии топлива.