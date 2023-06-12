Гороскоп на 13 июня 2023 года предупреждает, что день откроется не самой благоприятной энергетикой, но уже с 7 утра она сменится на более позитивную. После 10 утра день становится еще лучше.

По прогнозу университета Никифоровых, до 11 утра стоит завершать начатое ранее. После этого можно начинать новое, но это не должны быть какие-то очень важные проекты и дела, энергетика дня не сможет оказать достаточно поддержки.

Рекомендуется сделать день более действенным с точки зрения физической активности: добавить спорт, динамичные виды йоги или хотя бы прогулку в быстром темпе. Много огненной энергии, но как бы замкнутой, нераскрытой. Стоит давать ей возможность гармоничного выхода, иначе она накопится в виде претензий и недовольств внутри, а потом выльется во внешнюю бурю.

Согласно гороскопу на 13.06.2023, в этот день:

благоприятно после 11:01 — приступать к лечению;

благоприятно весь день — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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