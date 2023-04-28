Гороскоп на 29 апреля 2023 года советует посвятить время до 15:52 спокойному семейному отдыху.

К наведению порядка привлекайте близких, сегодня будет меньше желания заниматься рутиной.

По прогнозу университета Никифоровых, с 10:16 наступает благоприятное время для родовых практик. Можно вспомнить какую-то семейную традицию вашего детства и вдохнуть в нее вторую жизнь или создать новую — это свяжет вас с близкими.

Согласно гороскопу на 29.04.2023, в этот день:

благоприятно до 15:52 — отдавать долг, начинать лечение;

неблагоприятно весь день — обрезать ногти, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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