Гороскоп на 29 апреля 2023 года советует посвятить время до 15:52 спокойному семейному отдыху.
К наведению порядка привлекайте близких, сегодня будет меньше желания заниматься рутиной.
По прогнозу университета Никифоровых, с 10:16 наступает благоприятное время для родовых практик. Можно вспомнить какую-то семейную традицию вашего детства и вдохнуть в нее вторую жизнь или создать новую — это свяжет вас с близкими.
Согласно гороскопу на 29.04.2023, в этот день:
- благоприятно до 15:52 — отдавать долг, начинать лечение;
- неблагоприятно весь день — обрезать ногти, надевать новую одежду, начинать путешествие.
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