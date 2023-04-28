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Час створювати сімейні традиції: гороскоп на 29 квітня 2023 року

28 Квітня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 29 квітня 2023 року радить присвятити час до 15:52 спокійному сімейному відпочинку.

До наведення порядку залучайте близьких, сьогодні буде менше бажання займатися рутиною.

За прогнозом університету Нікіфорових, із 10:16 настає сприятливий час для родових практик. Можна згадати якусь сімейну традицію вашого дитинства і вдихнути в неї друге життя або створити нову – це поєднає вас із близькими.

Згідно з гороскопом на 29.04.2023, цього дня:

  • сприятливо до 15:52 – віддавати борг, починати лікування;
  • несприятливо весь день – обрізати нігті, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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