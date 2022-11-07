Полное лунное затмение — очень сильное время по своей энергетике. По мнению ясновидящей из Азербайджана, победительницы 21-го сезона Битвы экстрасенсов в Украине, Жали Алекперовой, в этот период каждый из нас может изменить свою жизнь к лучшему.

Как взять от лунного затмения максимальную пользу для себя? Чего остерегаться и на что обратить внимание? Об этом читайте в гороскопе, который экстрасенс подготовила для каждого знака зодиака.

Овны

Сейчас смотрят

В этот период Овны ощутят весомые внутренние изменения. Представители знака почувствуют прилив сил. А потому те задачи, которые раньше казались невыполнимыми, сейчас станут вполне достижимой целью. А потому время действовать! Все в ваших руках!

Тельцы

Полное лунное затмение может принести Тельцам конфликты в сфере личных отношений. Скорее всего, причиной тому послужит слишком острая реакция представителей знака на критику со стороны близких людей. Совет звезд — быть сдержаннее. Помните, что советы вам дают не для того, чтобы задеть, а для того, чтобы уберечь от ошибок.

Близнецы

В этот период Близнецам стоит быть внимательнее к своему здоровью. К сожалению, период лунного затмения может отрицательно сказаться на вашем самочувствии. Чтобы избежать обострения хронических заболеваний, депрессии или апатии, старайтесь действовать на опережение. Спорт, правильное питание и правильный режим — ваши лучшие союзники.

Раки

В этот период вдохновение станет верным спутником Раков. То и дело представители знака будут заниматься творческой деятельностью или находить творческий подход к решению самых скучных задач. Главное при этом — правильно распределять свое время. Не перегружайте свой день десятками поставленных задач и не забывайте об отдыхе.

Львы

В период лунного затмения Львам стоит быть сдержаннее в плане критики. Особенно, если речь идет о близких людях. Помните, что сейчас даже мелкий конфликт легко может перерасти в серьезную ссору. Зато в финансовом плане это время сулит Львам удачу. Не откладывайте свои начинания на потом. Сейчас время действовать!

Девы

В это время многие Девы задумаются о кардинальных жизненных переменах. Но будь это желание найти новую работу, изменить место жительства или принять важное решение касательно личной жизни — торопиться не стоит. Сейчас вообще эмоциональное состояние помешает правильно оценить обстоятельства. Поэтому старайтесь руководствоваться принципом “семь раз отмерь, один раз отрежь”.

Весы

В этот период звезды сулят Весам положительные изменения в сфере личных отношений. Так, одинокие сердца могут встретить свою судьбу. Семейные представители знака вместе с партнером придут к важным совместным решениям. Главное при этом — открытый диалог. Не бойтесь говорить партнеру о своих чувствах и переживаниях.

Скорпионы

Период лунного затмения для Скорпионов — удачное время, чтобы избавиться от балласта в своей жизни. Порвать с вредными привычками, прекратить изжившие себя отношения или остановить общение с людьми, которые вас не ценят — на все это вы можете решиться прямо сейчас.

Стрельцы

Этот период для Стрельцов — время новых стартов. Сейчас на вашем пути могут встретиться люди, которые помогут достичь желаемых высот. Главное при этом — вовремя сделать первый шаг по направлению к мечте. Но вот к своему здоровью стоит быть внимательнее. Есть риск проблем с сердечно-сосудистой системой.

Козероги

В период лунного затмения Козерогам стоит быть осторожнее в плане разговоров с окружающими. Чрезмерная искренность может сыграть вам вовсе не на руку. Есть большая вероятность, что доверенные недобросовестным людям тайны станут всеобщим достоянием. Поэтому стоит позаботиться о своей репутации и не открывать свои секреты тем, в ком не уверены.

Водолеи

В этот период Водолеи почувствуют прилив сил и энергии. Но при этом могут распылять свое внимание на десятки задач и ни в одной из них не достичь хороших результатов. Совет звезд — четко составить план действий и строго ему следовать. Стратегия, умноженная на ваш запал, принесут прекрасные плоды.

Рыбы

В это время Рыбам стоит быть внимательнее к информации, которая к ним поступает. Не стоит все принимать за чистую монету. Есть большая вероятность, что в вашем окружении будут люди, которые введут вас в заблуждение. В делах любовных звезды сулят гармонию. У семейных Рыб есть все шансы уладить давние споры с партнером. Главное — сделать первый шаг в этом направлении.