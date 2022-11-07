Повне місячне затемнення – дуже сильний час за енергетикою. На думку ясновидиці з Азербайджану, переможниці 21-го сезону Битви екстрасенсів в Україні, Жалі Алекперової, у цей період кожен з нас може змінити своє життя на краще.

Як узяти від місячного затемнення максимальну користь для себе? Чого остерігатися та на що звернути увагу? Про це читайте у гороскопі, який екстрасенс підготувала для кожного знака зодіаку.

Овни

Зараз дивляться

У цей період Овнів чекають значні внутрішні зміни. Представники знаку відчують приплив сили. А тому ті завдання, які раніше здавалися нездійсненними, зараз стануть цілком досяжною метою. Тому час діяти! Все у ваших руках!

Тельці

Повне місячне затемнення може принести Тільцям конфлікти у сфері особистих стосунків. Ймовірно, причиною цього стане надто гостра реакція представників знака на критику з боку близьких людей. Порада зірок – бути стриманішим. Пам’ятайте, що поради вам дають не для того, щоб зачепити, а для того, щоб уберегти від помилок.

Близнюки

У цей період Близнюкам варто бути уважнішими до свого здоров’я. На жаль, період місячного затемнення може негативно вплинути на ваше самопочуття. Щоб уникнути загострення хронічних захворювань, депресії чи апатії, намагайтеся діяти на випередження. Спорт, правильне харчування та правильний режим – ваші найкращі союзники.

Раки

У цей час натхнення стане вірним супутником Раків. Раз у раз представники знаку займатимуться творчою діяльністю або знаходитимуть творчий підхід до вирішення найнудніших завдань. Головне при цьому – правильно розподіляти свій час. Не перевантажуйте свій день десятками поставлених завдань та не забувайте про відпочинок.

Леви

У період місячного затемнення Левам варто бути стриманішим у плані критики. Особливо якщо йдеться про близьких людей. Пам’ятайте, що зараз навіть дрібний конфлікт легко може вирости в серйозну сварку. Натомість у фінансовому плані цей час обіцяє Левам удачу. Не відкладайте свої починання на потім. Нині час діяти!

Діви

У цей час багато Дів замисляться про кардинальні життєві зміни. Але чи це бажання знайти нову роботу, змінити місце проживання чи ухвалити важливе рішення щодо особистого життя – поспішати не варто. Нині взагалі емоційний стан завадить правильно оцінити обставини. Тому намагайтеся керуватися принципом “сім разів відміряй, один раз відріж”.

Терези

У цей період зірки обіцяють Терезам позитивні зміни у сфері особистих стосунків. Так, самотні серця можуть зустріти свою долю. Сімейні представники знака разом із партнером прийдуть до важливих спільних рішень. Головне при цьому – відкритий діалог. Не бійтеся говорити партнеру про свої почуття та переживання.

Скорпіони

Період місячного затемнення для Скорпіонів – вдалий час, щоб позбутися баласту у своєму житті. Порвати зі шкідливими звичками, припинити стосунки, що зжили себе, або зупинити спілкування з людьми, які вас не цінують – на все це ви можете зважитися прямо зараз.

Стрільці

Цей період для Стрільців – час нових стартів. Зараз на вашому шляху можуть зустрітися люди, які допоможуть досягти бажаних висот. Головне при цьому – вчасно зробити перший крок у напрямку мрії. Але ось до свого здоров’я варто бути уважнішими. Є ризик проблем із серцево-судинною системою.

Козероги

У період місячного затемнення Козерогам варто бути обережнішими у плані розмов з навколишніми. Надмірна щирість може зіграти вам зовсім не на руку. Є велика ймовірність, що довірені несумлінним людям таємниці стануть загальним надбанням. Тому варто подбати про свою репутацію та не відкривати свої секрети тим, у кому не впевнені.

Водолії

У цей період Водолії відчують приплив сил та енергії. Але при цьому можуть розпорошувати свою увагу на десятки завдань і в жодному з них не досягти хороших результатів. Порада зірок – чітко скласти план дій і суворо слідувати йому. Стратегія, помножена на ваш запал, принесуть прекрасні плоди.

Риби

У цей час Рибам варто бути уважнішими до інформації, яка до них надходить. Не варто все брати за чисту монету. Є велика ймовірність, що у вашому оточенні будуть люди, які введуть вас в оману. У справах любовних зірки обіцяють гармонію. У сімейних Риб є всі шанси залагодити давні суперечки з партнером. Головне – зробити перший крок у цьому напрямку.