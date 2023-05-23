Гороскоп на 24 мая 2023 года обещает хороший день для общения, налаживания связей и проведения переговоров. Однако имейте в виду, что каждый будет отстаивать свою точку зрения, так что к общему решению прийти будет непросто.

По прогнозу университета Никифоровых, до 12:35 можно попытаться сделать то, что не получалось раньше как в профессиональной, так и в личной сфере, есть хорошие шансы на успех.

После 14:47 наступает еще один неплохой отрезок времени, но действительно веские дела он не сможет поддержать. Возможны вопросы со скрытой агрессией, аутоагрессией. Будьте бережны к себе и близким.

Согласно гороскопу на 24.05.2023, в этот день:

можно – обрезать ногти и стричь волосы, одевать новую одежду, начинать путешествие;

неблагоприятно до 12:35 — давать и брать деньги взаймы.

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