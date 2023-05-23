Гороскоп на 24 травня 2023 року обіцяє хороший день для спілкування, налагодження зв’язків і проведення переговорів. Проте майте на увазі, що кожен буде відстоювати свою точку зору, тож до спільного рішення прийти буде непросто.

За прогнозом університету Нікіфорових, до 12:35 можна спробувати зробити те, що не виходило раніше як у професійній, так і в особистій сфері, є хороші шанси на успіх.

Після 14:47 настає ще один непоганий відрізок часу, але справді вагомі справи він не зможе підтримати. Можуть бути питання з прихованою агресією, аутоагресією. Будьте дбайливими до себе та близьких.

Згідно з гороскопом на 24.05.2023, у цей день:

можна – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож;

несприятливо до 12:35 – давати та брати гроші в борг.

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