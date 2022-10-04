Таролог Людмила Хомутовська розповіла, чи наважиться Росія випробувати ядерну торпеду Посейдон у Чорному морі.
За словами Людмили, удар буде, проте мети ніякої не досягнуть.
– Удар усе таки буде. Буде відданий наказ вдарити якомога швидше по королеві мечів. Згадуємо, що королева у нас одна – Англія… Вона тільки відійшла і планується за всіма даними – Велика Британія, – сказала таролог.
Додає, якщо летітимуть торпеди, то Англія під прицілом.
– Єдине – воно чи не спрацює, чи конкретно полетить по них, – підкреслила Хомутовська.
Нагадаємо, 3 жовтня в НАТО помітили переміщення російського багатоцільового атомного підводного човна Бєлгород. В Альянсі вважають, що РФ може вперше провести випробування ядерної торпеди Посейдон.
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