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Англія під прицілом: чи завдасть РФ удару ядерною торпедою Посейдон

4 Жовтня 2022, 13:43
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Англія під прицілом: чи завдасть РФ удару ядерною торпедою Посейдон
Джерело: УНІАН

Таролог Людмила Хомутовська розповіла, чи наважиться Росія випробувати ядерну торпеду Посейдон у Чорному морі.

За словами Людмили, удар буде, проте мети ніякої не досягнуть.

– Удар усе таки буде. Буде відданий наказ вдарити якомога швидше по королеві мечів. Згадуємо, що королева у нас одна – Англія… Вона тільки відійшла і планується за всіма даними – Велика Британія, – сказала таролог.

Додає, якщо летітимуть торпеди, то Англія під прицілом.

Зараз дивляться

– Єдине – воно чи не спрацює, чи конкретно полетить по них, – підкреслила Хомутовська.

Нагадаємо, 3 жовтня в НАТО помітили переміщення російського багатоцільового атомного підводного човна Бєлгород. В Альянсі вважають, що РФ може вперше провести випробування ядерної торпеди Посейдон.

Що відомо про російську торпеду Посейдон – читайте на Фактах ICTV.

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Теги
Війна в Україні Ядерна зброя
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