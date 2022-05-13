Задля перемоги. У Вінниці художник зібрав українців малювати картини просто неба

Одну із центральних площ Вінниці німецький художник Алан Меєр перетворив на мистецький перформанс. На величезних полотнах українці, яким через війну довелось переїхати до більш спокійної Вінниці, намалюють свою мрію, країну або життя, яке вони прагнуть побачити.

Алан Меєр ще молодим втік до Ізраїлю з СРСР через неприйняття Росії як репресивної держави. Потім оселився в Німеччині. Після Помаранчевої революції дуже близько познайомився з Україною.

А у 2014 році, коли Росія почала захоплювати Схід, саме там взявся просувати мистецтво. Цього разу теж прагнув поїхати у найгарячіші точки, але обстріли завадили планам.

– Я ще намагався їхати до Харкова, але там пошкодили автівку, були поранені волонтери, які також їхали. Той план на Сході став неможливий через війну. Тому запропонували тут робити різні перформанси, акції. Зараз ми малюємо, – розповідає Алан Меєр.

Усі сім картин, які написали художники та дітлахи, виставлять на благодійному аукціоні в Берліні. За зібрані кошти, як це було і раніше, придбають усе необхідне для ЗСУ та українців, які борються проти російської окупації.

– Я сподіваюсь, усі будуть продані, бо зараз в Європі воювати ніхто не хоче, але гроші дають. Тому це такий момент, коли ми можемо зібрати гроші для цього проєкту, робити його краще, – додає митець.

На малюнках дуже багато абстракції, але й багато щасливих кольорів. І це дійсно мрія про щастя та мир, яка має збутись.