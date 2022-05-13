Ради победы. В Виннице художник собрал украинцев рисовать картины под открытым небом

Одну из центральных площадей Винницы немецкий художник Алан Мейер превратил в художественный перформанс. На огромных полотнах украинцы, которым из-за войны пришлось переехать в более спокойную Винницу, нарисуют свою мечту, страну или жизнь, которую они стремятся увидеть.

Алан Мейер еще молодым бежал в Израиль из СССР из-за неприятия России как репрессивного государства. Затем поселился в Германии. После Оранжевой революции очень близко познакомился с Украиной.

А в 2014 году, когда Россия начала захватывать Восток, там взялся продвигать искусство. На этот раз тоже стремился уехать в самые горячие точки, но обстрелы помешали планам.

– Я еще пытался ехать в Харьков, но там повредили машину, были ранены волонтеры, которые тоже ехали. Этот план на Востоке стал невозможен из-за войны. Поэтому предложили здесь делать разные перформансы, акции. Сейчас мы рисуем, – рассказывает Алан Мейер.

Все семь картин, написанные художниками и детьми, выставят на благотворительном аукционе в Берлине. За собранные средства, как это было раньше, приобретут все необходимое для ВСУ и украинцев, которые борются против российской оккупации.

– Я надеюсь, все будут проданы, потому что сейчас в Европе воевать никто не хочет, но деньги дают. Поэтому это такой момент, когда мы можем собрать деньги для этого проекта, делать его лучше, — добавляет художник.

На рисунках очень много абстракции, но и много счастливого цвета. И это действительно мечта о счастье и о мире, которая должна сбыться.