Майже безупинно українці борються з ворогом за свободу і мирне небо. Та інколи, хоча б на пару днів, потрібно відволіктися, перезарядитися та “розвантажити голову”. Улюбленим маршрутом відпочинку на вихідних за лаштунками шоу Хто зверху? (Новий канал) поділилась українська співачка Злата Огнєвіч.

Розпочати подорож співачка радить з Івано-Франківська. Погуляти його старовинними вуличками, зазирнути у центр міста, а також насолодитись ароматною кавою.

– До речі, цікавий факт: Івано-Франківськ спочатку задумувався як фортеця, і вже згодом перетворився на місто. Ходять чутки, що під його центром прихований магічний загадковий лабіринт. Будівельники колись вже знаходили частину катакомб, але наразі ніхто достеменно не може підтвердити цей факт. А ще в Івано-Франківську є єдиний у Європі унікальний пам’ятник. Це пам’ятник яйцю (усміхається), – розповіла співачка.

З Івано-Франківська Злата Огнєвіч радить вирушити в особливе для її душі та серця місце.

– Із рюкзаком за плечима, наметами і, звісно ж, хорошою компанією друзів поїдьте в Карпати. Підкоріть там найвищу точку – Говерлу. Потім вирушайте на озеро Несамовите. Там побачите Чорну гору. Підкоріть її також! А далі раджу, стоячи на самій вершині, всотувати кожною клітинкою красу нашої рідної землі. Для мене Карпати – це місце сили. Коли розумію, що вкрай необхідне відновлення, їду туди. Там почуваюся по-справжньому вільною, сильною й наповненою, – зізнається Злата Огнєвіч.