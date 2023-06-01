Українські Карпати ваблять туристів у будь-який сезон. Навіть кілька днів у горах дають можливість добряче перезавантажитися. Звісно, найбільше в гори їде любителів зимового відпочинку, але влітку у Карпатах не менш цікаво та захопливо.

Ми дізналися про бюджетні курорти Карпат і готові поділитися порадами, які допоможуть заощадити й організувати недорогий відпочинок у горах.

Найперше, плануючи свій відпочинок, звертайте увагу на менш популярні та водночас недорогі курорти. Як правило, у таких місцях можливо відносно недорого орендувати житло та поїсти. А гори й місцевий колорит ви все одно відчуєте.

– Заощадити на відпочинку в Карпатах можна, обравши не розпіарені курорти. Наприклад, замість Буковеля можна обрати Лумшори чи Дземброню, у яких по-своєму душевно. Є приватні садиби. Можна просто заїхати в село та напряму знайти господарів, запитавши у місцевих, хто здає квартири. У тій же Яблуниці, яка за 12 км від Буковелю, можна знайти житло за 200 грн за ніч. Це кімнати на кшталт хостелів: може бути кілька ліжок і вигоди на коридорі, але гроші зекономите, – радить власник туристичної компанії Любомир Бованько.

Аби заощадити, свій відпочинок плануйте заздалегідь, раннє бронювання завжди дешевше. Через інтернет ви можете забронювати номер у готелі, купити квитки на екскурсію. А ще завжди спілкуйтеся з місцевими.

– Жителі туристичних міст знають набагато більше за пошукові системи в інтернеті. Вам можуть порадити недорогий ресторан, готель і навіть розповісти про визначні пам’ятки без екскурсовода. Часто самі місцеві влаштовують недорогі екскурсії. Так, вартість супроводу у гори може бути від 200 грн за особу, – розповідає експерт.

Завжди враховуйте, що відпочинок у святкові дні обходиться набагато дорожче. І харчування в кафе та ресторанах теж потягне чималі витрати. Тому, як варіант, можна купувати продукти й готувати самим, або ж харчуватися у приватних садибах.

– Господарі за невеликі гроші вас нагодують. За 200-300 грн, залежить від того, де, точно нагодують. У ресторанах звісно буде дорожче. І що розкрученіший курорт – то ціни вищі, але це не значить, що смачно. Так, у Буковелі їжа дуже дорога і не завжди якісна. Чек на чотирьох може бути 4 тис. грн. Лише грибна юшка 500 грн коштує. А в закладах поза Буковелем ціна в рази дешевша, – зізнається Любомир Бованько.

Якщо плануєте організувати бюджетний відпочинок у Карпатах, радимо звернути увагу на п’ять недорогих курортів – Драгобрат, Микуличин, Ворохту, Верховину та Славське.

Драгобрат

Високогірний гірськолижний курорт України, який не менш цікавий і влітку. Це місце, куди їдуть аби по-справжньому насолодитися густим хвойним лісом та неймовірним краєвидом на вершини гір. Звідти добре видно найвищі гірські масиви Карпат – Чорногора, Горгани, гори Говерла, Петрос, Синяк.

Ціни у Драгобраті дуже приємні. Вартість за номер у готелі починається від 500 грн. Орендувати житло можна і дешевше у приватному секторі.

Тут можна здійснити піші прогулянки на Свидовецький хребет, високогірне озеро Герешаска, сходити у ліс по гриби, на водоспад Труфанець. Також є організовані джип-тури та катання на конях.

Можна користуватися підйомниками. За один підйом доведеться сплатити 30 грн, якщо брати одразу більше квитів, то обійдеться у 25 грн. Можна також взяти на прокат велосипеди. Орієнтовна вартість за день – 120 грн для дорослого та 60 грн для дитини.

Микуличин

Курортне село, в Яремчанському районі Івано-Франківській області, яке розташоване у долині річки Прут. Населення Микуличина становить 5200 осіб.

У селі є готелі, що пропонують номери різних категорій. Ціни стартують від 450 грн за добу. У пропозиціях приватного сектора в Микуличині нескладно знайти житло за 150 грн. Часто господарі будинків здають туристам затишні кімнати або ж частину будинку.

Щодо дозвілля то є туристичні походи у гори. Також можна відправитися на кінну прогулянку, на екскурсію до Женецького водоспаду, половити рибу чи з місцевими сходити по гриби та ягоди. Продукти можна купувати у місцевих магазинах, а в сусідній Яремчі є супермаркет.

Ворохта

Саме сюди їдуть любителі підкорювачів Говерли.Із Ворохти стартують маршрути на карпатську вершину. Сходження забере 3-4 години. А ще, оселившись у цьому райцентрі Івано-Франківщини, можна гуляти горами, збирати ягоди та гриби. Також можна піднятися на ще одну гору – Піп Іван.

На території Ворохти є цікаві храми та церкви, особливо пам’ятка гуцульської дерев’яної архітектури XVII століття – церква Різдва Богородиці. Гарні й місцеві мости-віадуки 100-річної давності. У Ворохті розташовуються два з шести давніх віадуків, збудованих за часів Австро-Угорщини, які виконували роль залізничного сполучення. Їхня довжина 100 метрів та 130 метрів відповідно.

Житло у Ворохті можна знайти на будь-який гаманець. Так, номер у готелі коштуватиме від 600-700 грн. У приватному секторі за ніч доведеться сплатити щонайменше 200-250 грн. На території курорту працює кілька колоритних колиб. Середній чек 300-500 грн. Великого супермаркету в самому селищі немає, однак є кілька магазинів на головній вулиці Данила Галицького.

Верховина

Селище розташоване в 30 км від залізничної станції Ворохта, в Івано-Франківській області. До обласного центру міста Івано-Франківськ лише 90 км. Також звідси можна легко добратися до Татарова, оскільки відстань між цими населеними пунктами становить 7 км. Ворохта влітку – це чисте повітря, з високим вмістом озону, також знижений атмосферний тиск та джерела з чистою водою.

За проживання однієї людини у приватній садибі потрібно буде заплатити щонайменше 250 грн. Номер у комфортному мініготелі на двох у національному карпатському стилі, включаючи сніданок, коштує приблизно 700-900 грн.

У Верховині є чим зайнятися влітку. Можна прогулятися лісовими стежками, освоїти веломаршрути. А ще – сплавитися на рафтах. До речі, туроператори радять бронювати проживання саме зі сніданком. Він у Карпатах дуже ситний, тому про їжу можна не думати до самого вечора.

Славське

Курортне селище міського типу на Львівщині. Курорт оточують декілька хребтів: Високий Верх, Клива, Тростян, Менчил, Маківка, Ільза.

Можна орендувати квартиру, доба обійдеться у середньому 400-500 грн. Вартість залежить від категорії помешкання. Кімнату можна орендувати за 200-300 грн. А номер у готелі – щонайменше 800 грн.

На курорт часто приїжджають шанувальники рибного лову. Тут гарантовані небувалі улови щуки, сома, ляща. Водиться і райдужна форель, з якої місцеві жителі приготують страви за національним гуцульським рецептом.

Крісельні підйомники влітку працюють на горі Тростян і Погар. У Славському є супермакет. Крім того, по всьому курорту можна зустріти досить багато магазинів, де завжди можна купити свіжі продукти.