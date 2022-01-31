У костелі святого Миколая, що розташований в Києві, завершили протиаварійні роботи. Тепер усередині перебувати безпечно.

Наразі там підключили освітлення, опалення, очистили стіни від кіптяви, завісили стелю, щоб при зміні температури не обсипалася штукатурка. Далі на костел чекає реконструкція, спочатку зовнішня, потім внутрішня.

Отець Павло Вишковський розповів, що служба на час ремонту не припинялася. Перші півтора місяці служба проходила у дворі, далі – в нижній частині храму, де може поміститися близько 250 осіб.

– Останні три місяці ми там проводили богослужіння… Там, на жаль, дуже холодно. Ми були б дуже раді перейти на верхню частину нашої святині, на те місце, яке призначене для богослужіння, – сказав він.

Павло сказав, що вони з нетерпінням чекають на 1 червня 2022 року, коли святиня перейде в постійне користування парафії.

– Ми маємо цю відповідальність перед історією, людством, щоб зберегти цю святиню якнайкраще. Нас не допускають до протиаварійних робіт, – наголосив він.

Генеральний директор національного будинку органної та камерної музики України Ольга Кононенко зазначила, що наразі їхні репетиції відбуваються в костелі поруч, а концертну діяльність вони здійснюють на різних локаціях Києва та за його межами.

Також вона сказала, що ситуація складна і органісти працюють у непростих умовах, оскільки в столиці не знайшлося жодного концертного органу, який відповідав би потрібним якостям для професійної гри.

– Наразі ми відпрацьовуємо варіант із кінотеатром Київ. Зараз йдуть переговори з КМДА щодо передачі будівлі кінотеатру в державну власність, щоб ми змогли пристосувати та зробити внутрішню реконструкцію під концертний зал, – сказала Ольга.

Кононенко зазначила, якщо все вийде з будівлею, то для Києва це буде історичною подією.

Інженер технічного нагляду на період протиаварійних робіт Андрій Бондаренко наголосив, що після пожежі в костелі перебувати було неможливо. Каже, стіни від сажі відмивали розчином, що нейтралізує.

– Зробили аварійне освітлення по всьому периметру, оскільки старе проведення чіпати небезпечно і воно відключено. Щодо опалення також. Погорілі вікна позакривали металом та полікарбонатом – це збільшить тепловий ефект, – зазначив Андрій.

Зізнається, найскладнішим виявився ажіотаж довкола всіх робіт. У середньому понад 25 працівників проводили протиаварійні роботи. Максимальна висота, на якій доводилося щось робити – під самим куполом.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко сказав, що подальші кроки – перейти від протиаварійних робіт до реставрації.

– Якщо із зовнішніми фасадами більш-менш зрозуміло – є проєктна документація, яку потрібно відкоригувати, то для внутрішніх проєктна документація вимагатиме часу… Близько 21 млн грн. обійшлися протиаварійні роботи. Реставрація – це вже інші гроші, – сказав Ткаченко.

За його словами, головне, що вдалося зробити – не продовжити подальшу руйнацію храму. Початок зовнішніх робіт планують на березень, а завершення – до кінця 2022 року.

– Внутрішні роботи це делікатніша історія… Думаю, що це займе понад рік… Попередньо, кілька десятків мільйонів доларів піде на зовнішню реконструкцію, на внутрішню поки що сказати не можу, оскільки потрібен проєкт, – сказав Олександр.

Нагадаємо, 3 вересня 2021 року в Києві горів костел святого Миколая. Вогонь виник між першим і другим поверхами будівлі. Внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав, проте він знищив унікальний орган.