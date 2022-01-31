В костеле святого Николая, который расположен в Киеве, завершили противоаварийные работы. Теперь внутри находиться безопасно.

Сейчас там подключили освещение, отопление, очистили стены от копоти, завесили потолок, чтобы при изменении температуры не осыпалась штукатурка. Далее костел ждет реконструкция, сначала наружная, затем внутренняя.

Отец Павел Вышковский рассказал, что служба на время ремонта не прекращалась. Первые полтора месяца служба проходила во дворе, далее — в нижней части храма, где может поместиться около 250 человек.

— Последние три месяца мы там проводили богослужения… Там, к сожалению, очень холодно. Мы были бы очень рады перейти на верхнюю часть нашей святыни, в то место, которое предназначено для богослужения, — сказал он.

Павел сказал, что они с нетерпением ждут 1 июня 2022 года, когда святыня перейдет в постоянное пользование парафии.

— Мы имеем эту ответственность перед историей, человечеством, чтобы сохранить эту святыню как можно лучше. Нас не допускают к противоаварийным работам, — отметил он.

Генеральный директор национального дома органной и камерной музыки Украины Ольга Кононенко отметила, что сейчас их репетиции проходят в костеле рядом, а концертную деятельность они осуществляют на разных локациях Киева и за его пределами.

Также она сказала, что ситуация сложная и органисты работают в не простых условиях, поскольку в столице не нашлось ни единого концертного органа, который соответствовал нужным качествам для профессиональной игры.

— Сейчас мы отрабатываем вариант с кинотеатром Киев. Сейчас идут переговоры с КМДА, относительно передачи здания кинотеатра в государственную собственность, чтобы мы смогли приспособить и сделать внутреннюю реконструкцию под концертный зал, — сказала Ольга.

Кононенко отметила, если все получится со зданием, то для Киева это будет историческим событием.

Инженер технического надзора на период противоаварийных работ Андрей Бондаренко отметил, что после пожара в костеле находиться было невозможно. Говорит, стены от сажи отмывали нейтрализующим раствором.

— Сделали аварийное освещение по всему периметру, поскольку старую проводку трогать небезопасно и она отключена. Насчет отопления также. Погоревшие окна позакрывали металлом и поликарбонатом — это увеличит тепловой эффект, — отметил Андрей.

Признается, самым сложным оказался ажиотаж вокруг всех работ. В средней более 25 работников проводили противоаварийные работы. Максимальная высота, на которой приходилось что-то делать — под самым куполом.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сказал, что дальнейшие шаги — перейти от противоаварийных работ к реставрации.

— Если с внешними фасадами более менее понятно – есть проектная документация, которую нужно откорректировать, то для внутренних проектная документация потребует времени… Около 21 млн грн. обошлись противоаварийные работы. Реставрация — это уже другие деньги, — сказал Ткаченко.

По его словам, главное, что удалось сделать — не продлить дальнейшее разрушение храма. Начало внешних работ планируют на март, а завершение — к концу 2022 года.

— Внутренние работы это более деликатная история… Думаю, что это займет более года… Предварительно, несколько десятков миллионов долларов уйдет на внешнюю реконструкцию, на внутреннюю пока что сказать не могу, поскольку нужен проект, — сказал Александр.

Напомним, 3 сентября 2021 года в Киеве горел костел святого Николая. Огонь возник между первым и вторым этажами здания. В результате пожара никто из людей не пострадал, однако он уничтожил уникальный орган.