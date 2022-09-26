Выходные – время, когда можно отдохнуть и душой, и телом. Его можно провести банально дома, или получить немало положительных эмоций от интересного туристического маршрута. К тому же, времени, чтобы перезагрузиться, надо не так уж много. Достаточно даже два-три дня. Главное – провести их в хорошей компании и в интересном месте. А их в Украине достаточно.

К сожалению, из-за полномасштабной войны сейчас не поехать отдыхать на Юг. А вот на Западе Украины таких мест достаточно. Факты ICTV узнали, куда можно поехать на отдых на выходные.

Если туристические объекты неподалеку Киева можно посетить в течение дня, то путешествие на Запад Украины займет от двух до трех дней. И сейчас эти направления популярны, рассказывает эксперт по туризму Дмитрий Дидух.

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– Я бы выделил в первую очередь таких два места – это наши Карпаты (Ивано-Франковская, Львовская, Закарпатская область) для активного отдыха. А если вы хотите больше ленивого и познавательного отдыха, то очень рекомендовал бы поехать по Подолью – это Тернопольская и Хмельницкая области. Там сосредоточено много интересных архитектурно-исторических объектов, замковых и крепостных комплексов. Немало также природных объектов, – советует Дмитрий Дидух.

Из интересных горных маршрутов Дмитрий предлагает восхождение на самую высокую вершину Свидовецкого массива – гору Близницу. Ее высота 1 883 м. Также популярны среди туристов гора Шпицы и озеро Несамовитое.

– Горы – это прекрасный вариант для перезагрузки. Особенно сейчас, в такое тяжелое для всех время, когда у нас идет война. Однако, идя покорять вершины, стоит учитывать – чтобы увидеть что-то интереснее, придется много ходить или арендовать спецтранспорт, который мог бы завезти вас повыше. Поэтому такой отдых больше подойдет для физически активных людей, – предупреждает Дмитрий Дидух.

Для релаксового отдыха туристический эксперт предлагает добавить Закарпатье, а именно равнинную территорию, где сосредоточено немало термальных комплексов, где можно продегустировать разнообразные интересные гастро-новинки. Среди объектов, где стоит побывать – озеро Синевир, площадью 5 га и глубиной 22 м. Это самое большое озеро всего Закарпатья. Находится на высоте 989 м над уровнем моря. Впрочем, следует учитывать, что купаться там запрещено.

Интересны также термальные воды Косино. Эти источники по составу уникальны не только в Украине, но и во всей Европе. Вода в купальне имеет желто-коричневый цвет, ее температура 60-80°С.

– Воды хорошо подходят для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистых, нервных и кожных заболеваний. А также помогают выводить соли из почек, – рассказывает эксперт по туризму.

Стоимость туров зависит от желания туриста – что вы хотите увидеть и какой комфорт получить. Двухдневные путешествия могут стартовать от 1 тыс. грн. В таком случае следует учитывать, что группа будет большой – до 10 человек, проживание в частном секторе. Туда, кроме экскурсионного сопровождения и проживания, ничего не будет входить.

– Если цена 2-3 тыс. грн, это уже больший ассортимент. Туда может входить и питание, и входные билеты в разные туристические объекты. Проживание в гостинице. За трехдневный тур стоимость стартует от 3 тыс. грн. Это зависит от программы. Если программа активная, например, походы в горы, где не требуется дополнительных расходов, то можно вложиться в 2 тыс. Если с отдыхом в чанах, термалах, поездками на внедорожниках, то, соответственно, цена будет больше, – делится информацией Дмитрий Дидух.

Конечно, до указанных мест можно доехать и самостоятельно, без помощи туристических агентств. Впрочем, следует хорошо прокладывать маршрут. Прежде всего – определить, где вы остановитесь. Место, от которого удобно путешествовать вокруг без дальних переездов.

– Если вы выберете направление Франковщины и горы, то главными хабами там являются городок Яремча, Буковель или окрестные села, откуда в пределах 1-2 ч можно немало интересного увидеть. В этом регионе сосредоточены самые высокие вершины Карпат – Говерла, Несамовитое озеро. Это очень популярные туристические объекты. Если говорить о Подолье, то я бы советовал останавливаться в Каменце-Подольском. Также в пределах часа можно побывать в Хотинской крепости, в пещерных комплексах, – советует Дмитрий Дидух.

Еще несколько советов от туристического эксперта для тех, кто самостоятельно хочет путешествовать:

Определите тип отдыха – активный или пассивный.

Следует промониторить туристические программы всяческих агентств.

Продумать подробно, какие туристические объекты вы хотели бы увидеть (учитывая расстояния).

Заранее определиться, где будете останавливаться.

Найти в интернете местных, знающих интересные маршруты.

С поездкой эксперт советует не медлить. Говорит – к середине октября будут популярны горные маршруты, потому что еще будет тепло. А уже с середины октября больше всего туристов можно будет встретить в термалах и чанах. Не откладывайте путешествия на потом, даже кратковременные. Это одна из возможностей перезагрузиться от ежедневных дел и проблем и сполна насладиться свободой и новыми эмоциями.