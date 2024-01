Дворічний Картер Даллас з Великої Британії став наймолодшою людиною, яка досягла базового табору на шляху до вершини найвищої гори у світі – Евересту.

Картер піднявся до базового табору Евересту, який розташований на висоті 5 364 м, разом із батьками Джейд і Россом Далласами 25 жовтня минулого року. Батько ніс хлопчика на спині. Сім’я із Глазго зараз перебуває у річній подорожі Азією.

35-річний Росс Даллас зазначив, що син добре переніс сходження і почувався на великій висоті краще, ніж він з дружиною.

Чоловік вважає, що вони добре підготувалися до подорожі, оскільки регулярно практикують дихальні техніки і всі, включно з Картером, занурюються у крижану ванну.

???? A two-year-old British boy is thought to be the youngest person ever to reach Everest Base Camp.

Ross Dallas took son Carter to the mountain’s southern campsite, which is located 17,598ft above sea level.

