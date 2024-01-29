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Впорався краще, ніж батьки: дворічний хлопчик з Британії піднявся на Еверест

29 Січня 2024, 12:57
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Еверест, гора
Джерело: Unsplash

Дворічний Картер Даллас з Великої Британії став наймолодшою людиною, яка досягла базового табору на шляху до вершини найвищої гори у світі – Евересту.

Дворічний хлопчик підкорив базовий табір Евересту

Картер піднявся до базового табору Евересту, який розташований на висоті 5 364 м, разом із батьками Джейд і Россом Далласами 25 жовтня минулого року. Батько ніс хлопчика на спині. Сім’я із Глазго зараз перебуває у річній подорожі Азією.

35-річний Росс Даллас зазначив, що син добре переніс сходження і почувався на великій висоті краще, ніж він з дружиною.

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– Картер впорався краще, ніж я і його мама. У нас обох була легка гірська хвороба, але він був у повному порядку! У селах перед базовим табором було двоє медиків, і вони взяли у нього кров на аналіз, щоб переконатися, що з ним все гаразд, його результати були набагато кращими, ніж у нас – вони були вражені! – розповів він.

Чоловік вважає, що вони добре підготувалися до подорожі, оскільки регулярно практикують дихальні техніки і всі, включно з Картером, занурюються у крижану ванну.

Якщо досягнення Картера визнають офіційно, він поб’є попередній рекорд базового табору, який належав чотирирічній дитині з Чехії.

Південний базовий табір, куди дісталася сімя Далласів, є головним опорним пунктом для альпіністів, які вирішили підкорити Еверест. Щороку його відвідують тисячі людей, але не всі продовжують сходження на вершину висотою 8 849 метрів.

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Джерело
Daily Mail
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Еверест
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