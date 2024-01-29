Дворічний Картер Даллас з Великої Британії став наймолодшою людиною, яка досягла базового табору на шляху до вершини найвищої гори у світі – Евересту.

Дворічний хлопчик підкорив базовий табір Евересту

Картер піднявся до базового табору Евересту, який розташований на висоті 5 364 м, разом із батьками Джейд і Россом Далласами 25 жовтня минулого року. Батько ніс хлопчика на спині. Сім’я із Глазго зараз перебуває у річній подорожі Азією.

35-річний Росс Даллас зазначив, що син добре переніс сходження і почувався на великій висоті краще, ніж він з дружиною.

Зараз дивляться

– Картер впорався краще, ніж я і його мама. У нас обох була легка гірська хвороба, але він був у повному порядку! У селах перед базовим табором було двоє медиків, і вони взяли у нього кров на аналіз, щоб переконатися, що з ним все гаразд, його результати були набагато кращими, ніж у нас – вони були вражені! – розповів він.

Чоловік вважає, що вони добре підготувалися до подорожі, оскільки регулярно практикують дихальні техніки і всі, включно з Картером, занурюються у крижану ванну.

???? A two-year-old British boy is thought to be the youngest person ever to reach Everest Base Camp. Ross Dallas took son Carter to the mountain’s southern campsite, which is located 17,598ft above sea level. Read more ????https://t.co/aFjy4mvWPa pic.twitter.com/mXl38ykOSS — The Telegraph (@Telegraph) January 29, 2024

Якщо досягнення Картера визнають офіційно, він поб’є попередній рекорд базового табору, який належав чотирирічній дитині з Чехії.

Південний базовий табір, куди дісталася сімя Далласів, є головним опорним пунктом для альпіністів, які вирішили підкорити Еверест. Щороку його відвідують тисячі людей, але не всі продовжують сходження на вершину висотою 8 849 метрів.