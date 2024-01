Двухлетний Картер Даллас из Великобритании стал самым молодым человеком, который достиг базового лагеря на пути к вершине самой высокой горы в мире — Эвереста.

Картер поднялся к базовому лагерю Эвереста, который расположен на высоте 5 364 м, вместе с родителями Джейд и Россом Далласами 25 октября прошлого года. Отец нес мальчика на спине. Семья из Глазго сейчас находится в годовом путешествии по Азии.

35-летний Росс Даллас отметил, что сын хорошо перенес восхождение и чувствовал себя на большой высоте лучше, чем он с женой.

Мужчина считает, что они хорошо подготовились к путешествию, поскольку регулярно практикуют дыхательные техники и все, включая Картера, погружаются в ледяную ванну.

???? A two-year-old British boy is thought to be the youngest person ever to reach Everest Base Camp.

Ross Dallas took son Carter to the mountain’s southern campsite, which is located 17,598ft above sea level.

Read more ????https://t.co/aFjy4mvWPa pic.twitter.com/mXl38ykOSS

— The Telegraph (@Telegraph) January 29, 2024