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Справился лучше, чем родители: двухлетний мальчик из Британии поднялся на Эверест

29 января 2024, 12:57
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Еверест, гора
Источник: Unsplash

Двухлетний Картер Даллас из Великобритании стал самым молодым человеком, который достиг базового лагеря на пути к вершине самой высокой горы в мире — Эвереста.

Двухлетний мальчик покорил базовый лагерь Эвереста

Картер поднялся к базовому лагерю Эвереста, который расположен на высоте 5 364 м, вместе с родителями Джейд и Россом Далласами 25 октября прошлого года. Отец нес мальчика на спине. Семья из Глазго сейчас находится в годовом путешествии по Азии.

35-летний Росс Даллас отметил, что сын хорошо перенес восхождение и чувствовал себя на большой высоте лучше, чем он с женой.

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— Картер справился лучше, чем я и его мама. У нас обоих была легкая горная болезнь, но он был в полном порядке! В деревнях перед базовым лагерем было двое медиков, и они взяли у него кровь на анализ, чтобы убедиться, что с ним все в порядке, его результаты были намного лучше, чем у нас — они были поражены! — рассказал он.

Мужчина считает, что они хорошо подготовились к путешествию, поскольку регулярно практикуют дыхательные техники и все, включая Картера, погружаются в ледяную ванну.

Если достижение Картера признают официально, он побьет предыдущий рекорд базового лагеря, который принадлежал четырехлетнему ребенку из Чехии.

Южный базовый лагерь, куда добралась семья Далласов, является главным опорным пунктом для альпинистов, решивших покорить Эверест. Каждый год его посещают тысячи людей, но не все продолжают восхождение на вершину высотой 8 849 м.

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Источник
Daily Mail
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Еверест
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