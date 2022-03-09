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Вільне небо: оркестр Київ-Класик зіграє концерт на Майдані Незалежності

9 Березня 2022, 11:25
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Вільне небо: оркестр Київ-Класик зіграє концерт на Майдані Незалежності
Джерело: Depositphotos

Сьогодні, 9 березня, в день народження відомого генія українського народу Тараса Шевченка на Майдані Незалежності в Києві відбудеться мистецька акція Вільне небо/Free Sky.

Концерт відбудеться на підтримку заклику українського народу та президента України Володимира Зеленського до країн Заходу та інших держав світу закрити небо над нашою країною та зупинити війну.

Онлайн-трансляція мистецької акції Вільне небо/Free Sky

 

Музиканти симфонічного оркестру Київ-Класик під керівництвом диригента, артиста Юнеско в ім’я миру Германа Макаренка виконають гімн України та гімн Європи, а також низку відомих українських музичних творів.

– Ми хочемо, щоб музика миру, музика життя у нашому виконанні дійшла до серця кожного мешканця вільного світу та лідерів цих країн і допомогла їм знайти рішення, яке б зробило безпечним українське небо, під яким ми виступатимемо, – зазначив Герман Макаренко.

У виконанні оркестру пролунають фрагмент балету Лілея українського композитора Костянтина Данькевича за однойменною баладою Тараса Шевченка, Козачок із першої опери на лібрето українською мовою Запорожець за Дунаєм Семена Гулака-Артемовського, українська народна пісня Ніч яка місячна, фрагмент увертюри до опери Тарас Бульба Миколи Лисенка.

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Джерело
Офіс президента
Теги
акція , Війна в Україні
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