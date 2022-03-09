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Свободное небо: оркестр Киев-Классик сыграет концерт на Майдане Независимости

9 марта 2022, 11:25
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Свободное небо: оркестр Киев-Классик сыграет концерт на Майдане Независимости
Источник: Depositphotos

Сегодня, 9 марта, в день рождения известного гения украинского народа Тараса Шевченко на Майдане Независимости в Киеве состоится акция Свободное небо/Free Sky.

Концерт состоится в поддержку призыва украинского народа и президента Украины Владимира Зеленского к странам Запада и других государств мира закрыть небо над нашей страной и остановить войну.

Онлайн-трансляция художественной акции Свободное небо/Free Sky

 

Музыканты симфонического оркестра Киев-Классик под руководством дирижера, артиста Юнеско во имя мира Германа Макаренко исполнят гимн Украины и гимн Европы, а также ряд известных украинских музыкальных произведений.

— Мы хотим, чтобы музыка мира, музыка жизни в нашем исполнении дошла до сердца каждого жителя свободного мира и лидеров этих стран и помогла им найти решение, которое сделало бы безопасным украинское небо, под которым мы будем выступать, — отметил Герман Макаренко.

В исполнении оркестра прозвучат фрагмент балета Лилея украинского композитора Константина Данькевича по одноименной балладе Тараса Шевченко, Казачок из первой оперы на либретто на украинском языке Запорожец за Дунаем Семена Гулака-Артемовского, украинская народная песня Ніч яка місячна, фрагмент увертюры к опере Тарас Бульба Николая Лысенко.

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Источник
Офис президента
Теги
акція , Війна в Україні
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