Більше половини українців планують подорожувати країною найближчим часом. Опитування Державного агентства розвитку туризму України свідчить про те, що таких 81%.

Найзавзятіші мандрівники живуть у Києві – їх 84%. Готовність жителів інших регіонів до подорожей Україною корелюється на рівні 80%.

При цьому, жінки віком від 18 до 35 років виявилися активнішими туристками, ніж чоловіки.

Понад 85% опитаних людей подорожували Україною до повномасштабної війни. Мешканці столиці та західних регіонів – 39% – подорожували нашою країною понад один раз на рік. Жителі Сходу нашої країни були менш активними і подорожували один раз на рік – 24%.

Взагалі не подорожували жителі Півдня – 14%.

Найпоширеніша причина, через яку українці відмовлялися від поїздок – брак грошей.