Более половины украинцев планируют путешествовать по стране в ближайшее время. Опрос Государственного агентства развития туризма Украины свидетельствует о том, что таких 81%.

Самые заядлые путешественники живут в Киеве — их 84%. Готовность жителей других регионов к путешествиям по Украине коррелируется на уровне 80%.

При этом, женщины в возрасте от 18 до 35 лет оказались более активными туристками, нежели мужчины.

Более 85% опрошенных людей путешествовали по Украине до полномасштабной войны. Жители столицы и западных регионов — 39% — путешествовали по нашей стране более одного раза в год. Жители Востока нашей страны были менее активными и путешествовали один раз в год — 24%.

Вообще не путешествовали жители Юга — 14%.

Самая распространенная причина, из-за которой украинцы отказывались от поездок — нехватка денег.