Украинские Карпаты манят туристов в любой сезон. Даже несколько дней в горах дают возможность хорошо перезагрузиться. Конечно, больше всего в горы едет любителей зимнего отдыха, но летом в Карпатах не менее интересно и увлекательно.

Мы узнали о бюджетных курортах Карпат и готовы поделиться советами, которые помогут сэкономить и организовать недорогой отдых в горах.

Прежде всего, планируя свой отдых, обращайте внимание на менее популярные, и одновременно недорогие курорты. Как правило, в таких местах возможно относительно недорого арендовать жилье и поесть. А горы и местный колорит вы все равно почувствуете.

— Сэкономить на отдыхе в Карпатах можно, выбрав не распиаренные курорты. Например, вместо Буковеля можно выбрать Лумшоры или Дземброню, в которых по-своему душевно. Есть частные усадьбы. Можно просто заехать в село и напрямую найти хозяев, спросив у местных, кто сдает квартиры. В той же Яблунице, которая в 12 км от Буковеля, можно найти жилье за 200 грн за ночь. Это комнаты как хостелы: может быть несколько кроватей и удобства в коридоре, но деньги сэкономите, — советует владелец туристической компании Любомир Бованько.

Чтобы сэкономить, свой отдых планируйте заранее, раннее бронирование всегда дешевле. Через интернет вы можете забронировать номер в отеле, купить билеты на экскурсию. А еще всегда общайтесь с местными.

— Жители туристических городов знают гораздо больше, чем поисковые системы в интернете. Вам могут посоветовать недорогой ресторан, отель и даже рассказать о достопримечательностях без экскурсовода. Часто сами местные устраивают недорого экскурсии. Так, стоимость сопровождения в горы может быть от 200 грн за человека, — рассказывает эксперт.

Всегда учитывайте, что отдых в праздничные дни обходится гораздо дороже. И питание в кафе и ресторанах тоже потянет немалые расходы. Поэтому, как вариант, можно покупать продукты и готовить самим, или же питаться в частных усадьбах.

— Хозяева за небольшие деньги вас накормят. За 200-300 грн, смотря где, точно накормят. В ресторанах конечно будет дороже. И чем более раскрученный курорт — тем цены выше, но это не значит, что вкусно. Да, в Буковеле еда очень дорогая и не всегда качественная. Чек на четверых может быть 4 тыс. грн. Только грибная юшка 500 грн стоит. А в заведениях вне Буковеля цена в разы дешевле, — признается Любомир Бованько.

Если планируете организовать бюджетный отдых в Карпатах, советуем обратить внимание на пять недорогих курортов — Драгобрат, Микуличин, Ворохту, Верховину и Славское.

Драгобрат

Высокогорный горнолыжный курорт Украины, который не менее интересен и летом. Это место, куда едут чтобы по-настоящему насладиться густым хвойным лесом и захватывающим видом на вершины гор. Оттуда хорошо видно самые высокие горные массивы Карпат — Черногора, Горганы, горы Говерла, Петрос, Синяк.

Цены в Драгобрате очень приятные. Стоимость за номер в отеле начинается от 500 грн. Арендовать жилье можно и дешевле, в частном секторе.

Здесь можно совершить пешие прогулки на Свидовецкий хребет, высокогорное озеро Герешаска, сходить в лес за грибами, на водопад Труфанец. Также есть организованные джип-туры и катание на лошадях.

Можно пользоваться подъемниками. За один подъем придется заплатить 30 грн, если брать сразу больше билетов, то обойдется в 25 грн. Можно также взять напрокат велосипеды. Ориентировочная стоимость за день — 120 грн для взрослого и 60 грн для ребенка.

Микуличин

Курортное село, в Яремчанском районе Ивано-Франковской области, которое расположено в долине реки Прут. Население Микуличина составляет 5200 человек.

В селе есть отели, предлагающие номера различных категорий. Цены стартуют от 450 грн за сутки. В предложениях частного сектора в Микуличине несложно найти жилье за 150 грн. Часто хозяева домов сдают туристам уютные комнаты или часть дома.

По поводу досуга, есть туристические походы в горы. Также можно отправиться на конную прогулку, на экскурсию к Женецкому водопаду, половить рыбу или с местными сходить по грибы и ягоды. Продукты можно покупать в местных магазинах, а в соседней Яремче есть супермаркет.

Ворохта

Именно сюда едут любители покорителей Говерлы. Из Ворохты стартуют маршруты на карпатскую вершину. Восхождение займет 3-4 часа. А еще, поселившись в этом райцентре Ивано-Франковской области, можно гулять по горам, собирать ягоды и грибы. Также можно подняться на еще одну гору — Поп Иван.

На территории Ворохты есть интересные храмы и церкви, особенно памятник гуцульской деревянной архитектуры XVII века — церковь Рождества Богородицы. Хороши и местные мосты-виадуки 100-летней давности. В Ворохте находятся два из шести древних виадуков, построенных во времена Австро-Венгрии, которые выполняли роль железнодорожного сообщения. Их длина 100 метров и 130 метров соответственно.

Жилье в Ворохте можно найти на любой кошелек. Так, номер в гостинице будет стоить от 600-700 грн. В частном секторе за ночь придется заплатить минимум 200-250 грн. На территории курорта работает несколько колоритных колыб. Средний чек 300-500 грн. Большого супермаркета в самом поселке нет, однако есть несколько магазинов на главной улице Даниила Галицкого.

Верховина

Поселок расположен в 30 км от железнодорожной станции Ворохта, в Ивано-Франковской области. До областного центра города Ивано-Франковск всего 90 км. Также отсюда можно легко добраться до Татарова, поскольку расстояние между этими населенными пунктами составляет 7 км. Ворохта летом — это чистый воздух, с высоким содержанием озона, также пониженное атмосферное давление и источники с чистой водой.

За проживание одного человека в частной усадьбе нужно будет заплатить минимум 250 грн. Номер в комфортном мини-отеле на двоих в национальном карпатском стиле, включая завтрак, стоит примерно 700-900 грн.

В Верховине есть чем заняться летом. Можно прогуляться по лесным тропам, освоить веломаршруты. А еще — сплавиться на рафтах. Кстати, туроператоры советуют бронировать проживание именно с завтраком. Он в Карпатах очень сытный, поэтому о еде можно не думать до самого вечера.

Славское

Курортный поселок городского типа на Львовщине. Курорт окружает несколько хребтов: Высокий Верх, Клива, Тростян, Менчил, Маковка, Ильза.

Можно арендовать квартиру, сутки обойдутся в среднем 400-500 грн. Стоимость зависит от категории жилья. Комнату можно арендовать за 200-300 грн. А номер в гостинице – минимум 800 грн.

На курорт часто приезжают поклонники рыбной ловли. Здесь гарантированы небывалые уловы щуки, сома, леща. Водится и радужная форель, из которой местные жители приготовят блюда по национальному гуцульскому рецепту.

Кресельные подъемники летом работают на горе Тростян и Погар. В Славском есть супермакет. Кроме того, по всему курорту можно встретить достаточно много магазинов, где всегда можно купить свежие продукты.