Райські острови, неймовірні пляжі, чимало розваг і SPA-процедур – це все про Туніс, один із найбільш відвідуваних курортів у світі.

Завдяки своєму фантастичному узбережжю та пляжам із дрібним піском з пологим заходом у море, Туніс є одним із найкращих пляжних напрямків Середземномор’я. Не дивно, що курорт приваблює родини з дітьми.

Разом із туристичною експерткою Юлією Жолтишевою ми розкажемо про найпопулярніші курорти країни, що варто подивитися під час екскурсій і скільки коштуватиме відпочинок на морі.

Найпопулярніші курорти Тунісу

Курорт Хаммамет

Розташований у красивій бухті Середземного моря. Курорт із величезною кількістю розваг на будь-який смак. Там навряд чи зустрінете росіян, бо місцину полюбляють переважно європейські туристи.

– Головна родзинка – пляжі з дрібним білосніжним піском. Берег пологий і м’який. Повністю безпечний для дітвори. Багато готелів розташовані на першій лінії. Це ще одна з причин, чому курорт найчастіше обирають сім’ї з дітьми, – розповідає Юлія Жолтишева.

Острів Джерба

Найбільший острів у Середземному морі біля узбережжя Північної Африки. З материком він з’єднаний мостом на південному сході та поромною переправою на південному заході.

– Острів із традиційним розміреним устроєм життя. Ідеальний для пляжного відпочинку. З острову зручно їздити на екскурсії в Сахару, Кайруан, Дуз. Є власний аеропорт. Багато готелів 4-5*, більшість працюють у системі все включено. Пляжі можуть бути з глинистим дном, – розповідає туристична агентка.

Курорт Сусс

Це найбільший, молодіжний та тусовочний курорт Тунісу. На території величезна кількість готелів різної зірковості, поблизу і вдалині від пляжу.

– Сподобається курорт любителям пам’яток, дискотек і розваг. Туди їдуть часто відпочивати великими компаніями. Більшість готелів мають категорію 3-4*. Деякі славляться центрами таласотерапії – лікування морським кліматом і морськими купаннями, – розповідає Юлія Жолтишева.

Курорт Набель

Курорт маленький. Там усього 12 готелів. Більшість із них мають свій пляж і прямий вихід до моря. Відпочинок тихий і розмірений. У регіоні багато цитрусових садів і майстерень ручної роботи з кераміки та гончарства.

– Місцевий посуд зачаровує візерунками і насиченістю кольорів. Загалом, відпочинок на цьому курорті доволі бюджетний. При тому, що майже не відрізняється від Хаммамета, тільки спокійніше та дешевше, – розповідає Юлія Жолтишева.

Курорт Монастір

На курорті є власний аеропорт. У самому місті – безліч визначних пам’яток та чудова транспортна інфраструктура. Більшість готелів розташовані у Сканесі та мають категорію 3-4*. Пляжі можуть бути каменисті й обривисті.

Чим особливий відпочинок у Тунісі

Безперечно, туристів ваблять Середземне море та піщані пляжі, субтропічний клімат із легким бризом. Пляжі Тунісу становлять гідну конкуренцію турецьким та єгипетським курортам, а в деяких деталях навіть перевершують їх.

– Наприклад, у мальовничості. Все узбережжя Тунісу чисте, доглянуте, з дрібним білим піском. Вхід у море на всіх пляжах Тунісу зручний, кордони обгороджені буйками, на березі чергують рятувальники. Сезон тут може бути весь рік, – розповідає Юлія Жолтишева.

Окрім цього, Туніс славиться своїми талассо-програмами у готелях, які коштують дешевше, ніж в Європі, проте мають високий рівень сервісу зі східним акцентом. Тому багато туристів туди їдуть за стрункістю, легкістю та красою тіла.

Майже кожен отель Тунісу має свій професійно оснащений талассо-центр, де проводять SPA-процедури.

Що подивитися у Тунісі

Руїни Карфагена, древньоримські міста Збігла та Дуга, безліч збережених базилік, величні турецькі палаци та іспанські воєнні фортеці. Але є ще один цікавий природний об’єкт – неосяжна пустеля Сахара, де знімали фільм Зоряні війни. Це дивовижне місце, в якому можна побачити справжні піщані дюни.

– На екскурсії можна побачити й потримати на руках дивовижних тварин фенеків – це маленькі пустельні лисиці розміром із невеличку кішку. Також популярним для відвідування є місто Сіді-бу-Саїд. Це заповнене квітами містечко з синіми віконницями та білими стінами раніше було притулком художників, а нині – одне з найінстаграмніших місць у Тунісі, – розповідає туристична агентка.

Також варті уваги справжні східні базари. Без перебільшення – незліченні торгові ряди є символом країни. Туристичні базари відрізняються багатством і різноманітністю асортименту товарів, безперервним гулом голосів та нескінченним натовпом покупців.

Не забувайте про те, що будь-який східний ринок допускає торг із продавцями, тому ви завжди можете збити ціну на сувенір, що вам сподобався.

Як доїхати до Тунісу

Українцям найлегше всього потрапити до країни у складі організованих турів чартерним рейсом. Таким чином можна отримати візу в аеропорту безкоштовно на 30 днів перебування, а не у консульській установі (у разі подорожі іншими авіалініями самостійно).

Тому єдиний вигідний варіант потрапити у Туніс – це придбати тур у турагенції.

Тури у Туніс найчастіше зустрічаються на “все включено”, та коштують відносно не дорого, не зважаючи на переліт з Європи тривалістю п’ять з половиною годин.

– Вартість туру на все включено на тиждень (7 ночей) з вильотом із міст Європи коштуватиме від $500 за людину. Вильоти є цього сезону з таких міст, як: Бухарест, Варшава, Катовіце, Клуж-Напока, Тимишоара, – розповідає Юлія Жолтишева.

Врахуйте, що Туніс хоч і найбагатша країна Африки й рівень злочинності там найменший серед усіх арабських країн, не варто забувати, що в туристичних центрах необхідно ховати свої гаманці та дорогі прикраси.

А ще – це країна сучасних звичаїв, і до туристів там лояльні. Проте вибиратися за межі пляжу в купальниках і шортах все ж не варто.