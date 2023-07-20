Райские острова, невероятные пляжи, множество развлечений и SPA-процедур — это все о Тунисе, одном из самых посещаемых курортов в мире.

Благодаря своему фантастическому побережью и пляжам с мелким песком с пологим заходом в море — Тунис является одним из лучших пляжных направлений Средиземноморья. Неудивительно, что курорт привлекает семьи с детьми.

Вместе с туристическим экспертом Юлией Жолтышевой мы расскажем о самых популярных курортах страны, что стоит посмотреть во время экскурсий и сколько будет стоить отдых на море.

Самые популярные курорты Туниса

Курорт Хаммамет

Расположен в красивейшей бухте Средиземного моря. Курорт с огромным количеством развлечений на любой вкус. Там вряд ли встретите россиян, потому что место любят преимущественно европейские туристы.

— Главная изюминка — пляжи с мелким белоснежным песком. Берег пологий и мягкий. Полностью безопасен для детворы. Многие отели расположены на первой линии. Это еще одна из причин, почему курорт чаще всего выбирают семьи с детьми, — рассказывает Юлия Жолтышева.

Остров Джерба

Самый большой остров в Средиземном море у побережья Северной Африки. С материком он соединен мостом на юго-востоке и паромной переправой на юго-западе.

— Остров с традиционным размеренным укладом жизни. Идеален для пляжного отдыха. С острова удобно ездить на экскурсии в Сахару, Кайруан, Дуз. Есть собственный аэропорт. Много отелей 4-5*, большинство работают по системе все включено. Пляжи могут быть с глинистым дном, — рассказывает туристический агент.

Курорт Сусс

Это самый большой, молодежный и тусовочный курорт Туниса. На территории огромное количество отелей разной звездности, вблизи и вдали от пляжа.

— Понравится курорт любителям достопримечательностей, дискотек и развлечений. Туда едут часто отдыхать большими компаниями. Большинство отелей имеют категорию 3-4*. Некоторые славятся центрами талассотерапии — лечения морским климатом и морскими купаниями, — рассказывает Юлия Жолтышева.

Курорт Набель

Курорт маленький. Там всего 12 отелей. Большинство из них имеют свой пляж и прямой выход к морю. Отдых тихий и размеренный. В регионе много цитрусовых садов и мастерских ручной работы по керамике и гончарству.

— Местная посуда завораживает узорами и насыщенностью цветов. В общем, отдых на этом курорте довольно бюджетный. При том, что почти не отличается от Хаммамета, только спокойнее и дешевле, — рассказывает Юлия Жолтышева.

Курорт Монастир

На курорте есть собственный аэропорт. В самом городе — множество достопримечательностей и отличная транспортная инфраструктура. Большинство отелей расположены в Сканесе и имеют категорию 3-4*. Пляжи могут быть каменистые и обрывистые.

Чем особенный отдых в Тунисе

Бесспорно, туристов манит Средиземное море и песчаные пляжи, субтропический климат с легким бризом. Пляжи Туниса составляют достойную конкуренцию турецким и египетским курортам, а в некоторых деталях даже превосходят их.

— Например, по живописности. Все побережье Туниса чистое, ухоженное, с мелким белым песком. Вход в море на всех пляжах Туниса удобный, границы огорожены буйками, на берегу дежурят спасатели. Сезон здесь может быть весь год, — рассказывает Юлия Жолтышева.

Кроме этого, Тунис славится своими талассо-программами в отелях, которые стоят дешевле, чем в Европе, однако имеют высокий уровень сервиса с восточным акцентом. Поэтому многие туристы туда едут за стройностью, легкостью и красотой тела.

Почти каждый отель Туниса имеет свой профессионально оснащенный талассо-центр, где проводят SPA-процедуры.

Что посмотреть в Тунисе

Руины Карфагена, древнеримские города Збегла и Дуга, множество сохранившихся базилик, величественные турецкие дворцы и испанские военные крепости. Но есть еще один интересный природный объект — необъятная пустыня Сахара, где снимали фильм Звездные войны. Это удивительное место, в котором можно увидеть настоящие песчаные дюны.

— На экскурсии можно увидеть и подержать на руках удивительных животных фенечков — это маленькие пустынные лисы размером с небольшую кошку. Также популярным для посещения является город Сиди-бу-Саид. Этот заполненный цветами городок с синими ставнями и белыми стенами раньше был приютом художников, а сейчас – одно из самых инстаграмных мест в Тунисе, — рассказывает туристический агент.

Также достойны внимания настоящие восточные базары. Без преувеличения — бесчисленные торговые ряды являются символом страны. Туристические базары отличаются богатством и разнообразием ассортимента товаров, непрерывным гулом голосов и бесконечной толпой покупателей.

Не забывайте о том, что любой восточный рынок допускает торг с продавцами, поэтому вы всегда можете сбить цену на понравившийся сувенир.

Как доехать до Туниса

Украинцам легче всего попасть в страну в составе организованных туров чартерным рейсом. Таким образом можно получить визу в аэропорту бесплатно на 30 дней пребывания, а не в консульском учреждении (в случае путешествия другими авиалиниями самостоятельно).

Поэтому единственный выгодный вариант попасть в Тунис — это приобрести тур в турагентстве.

Туры в Тунис чаще всего встречаются “все включено”, и стоят относительно недорого, несмотря на перелет из Европы продолжительностью пять с половиной часов.

— Стоимость тура на все включено на неделю (7 ночей) с вылетом из городов Европы будет стоить от $500 за человека. Вылеты есть в этом сезоне из таких городов, как: Бухарест, Варшава, Катовице, Клуж-Напока, Тимишоара, — рассказывает Юлия Жолтышева.

Учтите, что Тунис хоть и самая богатая страна Африки и уровень преступности там наименьший среди всех арабских стран, не стоит забывать, что в туристических центрах необходимо прятать свои кошельки и дорогие украшения.

А еще — это страна современных обычаев, и к туристам там лояльны. Тем не менее, выбираться за пределы пляжа в купальниках и шортах все же не стоит.