Відпочинок у Карпатах – мальовничий куточок із м’яким кліматом

Протягом багатьох років українські Карпати є чудовим місцем для відпочинку. Тут створено унікальну природу, а будівництво сучасних готелів ідеально вписується в мальовничі гірські скелі, водоспади, озера та річки. Доповнення у вигляді архітектурних пам’яток робить подорож ще й корисною завдяки вивченню історії.

Гори Карпати чудово виглядають в будь-яку пору року. Варто лише завітати в СПА-готель «Респект Карпати», де пропонується високоякісний сервіс, великий фонд номерів, ресторан, відпочинок кількох типів, а також лікування та відпочинок у СПА-центрі. Комплекс підходить для сімейного та романтичного відпочинку.

Переваги відпочинку у Карпатах

Нерідко туристи обирають саме зимовий відпочинок у горах. Такий формат розслаблення та розваги доповнюється кількома перевагами, адже туристи мають можливість:

насолодитися проживанням у затишному дерев’яному будинку;

попаритися у лазні та гарячих чанах;

відвідати басейн та джакузі;

спробувати біля багаття смачний гірський глінтвейн;

піти покататися на лижах;

розважити дітей у аніматорів.

У літній період Карпати готові запропонувати подорожі горами, прогулянки, а також поїздки вниз по річці.

SPA-центр

Додаткові процедури стануть чудовим способом підтримати здоров’я та непогано відпочити. Набір послуг формує СПА-центр «RESPECT», де є велика кількість напрямків. Тут представлений нічний басейн, кілька видів масажів, педикюр та манікюр, косметологія тіла та обличчя, аква-зона та багато іншого.

Основою надання послуг є сучасне обладнання та інструменти. Косметологічні процедури проводяться досвідченими косметологами та фахівцями, які заздалегідь оцінять стан шкіри та підберуть ефективне рішення під конкретне завдання.

Лікувальні процедури

Готель можуть відвідати ті, хто не просто бажає відпочинку в Карпатах, але хоче оздоровитися за допомогою різних процедур. Для цього СПА-центр «RESPECT» пропонує попередню діагностику та консультацію лікаря. На основі показань лікар підготує план дій та призначить лікування із профілактикою.

Лікування представлене озонотерапією, медичними програмами вузького напрямку, є бальнеологія та фізіотерапія. Мінеральні води також підходять для відновлення та профілактики здоров’я. За кілька днів людина не просто відновить сили, а почне дивитися на життя по-новому.

Номерний фонд

Місць для всіх вистачить. Тут є номери Стандарт, Покращений Стандарт, Люкс, Панорамний Люкс та Апартаменти. Пряме бронювання заздалегідь дозволить заощадити та вибрати найбільш вдалий формат номера.