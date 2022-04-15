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Отдых в Карпатах – живописный уголок с мягким климатом

15 апреля 2022, 20:04
Ольга Тыщук Директор департамента интернет-проектов Starlight News
Отдых в Карпатах – живописный уголок с мягким климатом

На протяжении многих лет украинские Карпаты – прекрасное место для отдыха. Здесь создана уникальная природа, а строительство современных гостиниц идеально вписывается в живописные горные скалы, водопады, озера и реки. Дополнение в виде архитектурных памятников делает путешествие еще и полезным благодаря изучению истории.

Горы Карпаты прекрасно смотрятся в любое время года. Стоит только посетить СПА-отель «Респект Карпаты», где предлагается высококачественный сервис, большой фонд номеров, ресторан, отдых нескольких типов, а также лечение и отдых в СПА-центре. Комплекс подходит для семейного и романтического отдыха.

Преимущества отдыха в Карпатах

Нередко туристы выбирают именно зимний отдых в горах. Такой формат расслабления и развлечения дополняется несколькими преимуществами, ведь у туристов есть возможность:

  • насладиться проживанием в уютном деревянном доме;
  • попариться в бане и горячих чанах;
  • посетить бассейн и джакузи;
  • попробовать у костра вкусный горный глинтвейн;
  • пойти покататься на лыжах;
  • развлечь детей у аниматоров.

В летний период Карпаты готовы предложить путешествия по горам, прогулки, а также поездки вниз по реке.

SPA-центр

Фото: СПА-центр RESPECT

Дополнительные процедуры станут отличным способом поддержать здоровье и неплохо отдохнуть. Набор услуг формирует СПА-центр «RESPECT», где есть большое количество направлений. Здесь представлен ночной бассейн, несколько видов массажей, педикюр и маникюр, косметология тела и лица, аква-зона и многое другое.

Основой предоставления услуг есть современное оборудование и инструменты. Косметологические процедуры проводятся опытными косметологами и специалистами, которые предварительно оценят состояние кожи и подберут эффективное решение для конкретной задачи.

Лечебные процедуры

Отель могут посетить те, кто не просто хочет отдыха в Карпатах, но хочет оздоровиться с помощью различных процедур. СПА-центр «RESPECT» предлагает предварительную диагностику и консультацию врача. На основании показаний врач подготовит план действий и назначит лечение с профилактикой.

Лечение представлено озонотерапией, медицинскими программами узкого направления, есть бальнеология и физиотерапия. Минеральные воды также подходят для восстановления и профилактики здоровья. Через несколько дней человек не просто восстановит силы, а начнет смотреть на жизнь по-новому.

Номерной фонд

Мест для всех хватит. Здесь есть номера Стандарт, Улучшенный Стандарт, Люкс, Панорамный Люкс и Апартаменты. Прямое бронирование заранее позволит сэкономить и выбрать наиболее удобный формат номера.

Теги
Отдых , Карпаты
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