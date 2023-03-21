Болгарія – неймовірно красива країна з багатою історією та унікальними культурними традиціями. Там є на що подивитися і чим зайнятися. Чудовий варіант для відпочинку з сім’єю або друзями.

Туристичний експерт Юлія Клочко розповіла, коли найкраще планувати поїздку на море, які курорти обрати та скільки готували грошей для незабутнього відпочинку.

Найпопулярніші курорти Болгарії

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Золоті Піски – найпопулярніший і найдорожчий курорт Болгарії. Там розташовано понад півсотні першокласних готелів. Тижневий тур обійдеться мінімум у 20 тис. грн на двох. Щоправда, доведеться розщедритися на відпочинок на пляжі.

– Пляжі в Болгарії муніципальні, тому за парасольки та шезлонги доведеться платити додатково. Минулого року оренда була мінімум €6 на день, – розповідає Юлія Клочко.

Сонячний берег – найбільший курорт Болгарії. Туди їде відпочивати найбільше туристів. За тиждень відпочинку для двох доведеться заплатити щонайменше 16 тис. грн.

Ще одне цікаве місце для відпочинку – Несебр. Це морський курортний комплекс із красивою природою та найстарішими архітектурними пам’ятками. Одне з найстаріших міст Європи, розташоване за 37 км на північ від Бургаса. Стара частина міста занесена 1983 року до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Тиждень відпочинку на двох обійдеться в 14 тис. грн.

– Можна звідти поїхати в Бургас, замовити цікаву екскурсію. На кораблі можна поплисти на острів, де колись були колонії та пірати. Така екскурсія обійдеться в €10, – розповідає Юлія Клочко.

Курорт Варна – найважливіший морський порт Болгарії, розташований на півночі узбережжя країни неподалік кордону з Румунією. Це містечко для тих, хто просто бажає пляжного морського відпочинку. За таке задоволення доведеться заплатити 13 тис. грн.

Як дістатися на морські курорти Болгарії

Можна їхати автомобілем, і навіть літаком. Наприклад, із Польщі або Молдови. Найкраще замовляти квитки якомога раніше – так вони будуть дешевшими. Для прикладу: дорога до Болгарії зі Львова в середньому триває від 20 до 24 годин. Вирішальною є швидкість проходження кордонів.

Як заощадити та обрати житло

якщо обираєте готель, де все включено, орієнтуйтеся на категорію 4-5 зірок;

під час бронювання уважно прочитайте, що входить у сервіс, оскільки інтернет або парковка може коштувати окремо;

читайте відгуки людей, які вже відпочивали в готелі;

номер із видом на море завжди буде дорожчим.

Утім, щоб відпочити, не обов’язково залишати межі України. Змінити атмосферу можна і в горах, і зробити це можна всією сім’єю. 10 місць у Карпатах, які варто відвідати цієї весни – можна подивитися на Фактах ICTV.