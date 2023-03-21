Болгария — невероятно красивая страна с богатой историей и уникальными культурными традициями. Там есть на что посмотреть и чем заняться. Отличный вариант для отдыха с семьей или друзьями.

Туристический эксперт Юлия Клочко рассказала, когда лучше всего планировать поездку на море, какие курорты выбрать и сколько готовили денег для незабываемого отдыха.

Самые популярные курорты Болгарии

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Золотые Пески — самый популярный и самый дорогой курорт Болгарии. Там расположено более полусотни первоклассных отелей. Недельный тур обойдется минимум в 20 тыс. грн на двоих. Правда, придется раскошелиться на отдых на пляже.

— Пляжи в Болгарии муниципальные, поэтому за зонтики и шезлонги придется платить дополнительно. В прошлом году аренда была минимум €6 в день, — рассказывает Юлия Клочко.

Солнечный берег — крупнейший курорт Болгарии. Туда едет отдыхать больше всего туристов. За неделю отдыха для двоих придется заплатить минимум 16 тыс. грн.

Еще одно интересное место для отдыха — Несебр. Это морской курортный комплекс с красивой природой и старейшими архитектурными памятниками — один из старейших городов Европы, расположенный в 37 км к северу от Бургаса. Старая часть города включена в 1983 году в список мирового наследия ЮНЕСКО. Неделя отдыха на двоих обойдется в 14 тыс. грн.

— Можно оттуда поехать в Бургас, заказать интересную экскурсию. На корабле можно поплыть на остров, где когда-то были колонии и пираты. Такая экскурсия обойдется в €10, — рассказывает Юлия Клочко.

Курорт Варна — важнейший морской порт Болгарии, расположенный на севере побережья страны недалеко от границы с Румынией. Это городок для тех, кто просто желает морского, пляжного отдыха. За такое удовольствие придется заплатить 13 тыс. грн.

Как добраться на морские курорты Болгарии

Можно ехать на автомобиле, и даже самолетом. Например, из Польши или Молдовы. Лучше всего заказывать билеты как можно раньше — так они будут дешевле. Для примера: дорога в Болгарию из Львова в среднем длится от 20 до 24 часов. Решающей является скорость прохождения границ.

Как сэкономить и выбрать жилье

при выборе отеля с все включено — ориентируйтесь на категорию 4-5 звезд;

при бронировании внимательно прочитайте, что входит в сервис, поскольку интернет или парковка могут стоить отдельно;

читайте отзывы людей, которые уже отдыхали в отеле;

номер с видом на море всегда будет дороже.

Впрочем, чтобы отдохнуть, не обязательно покидать пределы Украины. Сменить обстановку можно и в горах, и сделать это можно всей семьей. 10 мест в Карпатах, которые стоит посетить этой весной — можно посмотреть на Фактах ICTV.