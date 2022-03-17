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Коли святкуватимуть Великдень у 2022 році

17 Березня 2022, 07:05
Оксана Доротюк
Коли святкуватимуть Великдень у 2022 році
Джерело: Pixabay

Великдень 2022 християни східного обряду святкуватимуть 24 квітня. Християни західного обряду зустрінуть його тижнем раніше – 17 квітня.

Світле Христове Воскресіння – найшановніше християнське свято, яке відзначають на честь перемоги смерті Ісусом Христом. Свято є перехідним і не має постійної точної дати святкування.

Це пов’язано з тим, що за церковним уставом день вираховують на підставі сонячного та місячного календарів.

Також враховуються окремі вимоги: свято має припадати на неділю, відзначатись після іудейського Великодня та після першого повного місяця.

Перед Великоднем заведено дотримуватись суворого Великого посту впродовж 40 днів. У 2022 році він із 7 березня до 23 квітня.

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Теги
Великдень , Свято
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