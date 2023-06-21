Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відпочинок

В Україні готують “військові” маршрути для туристів: із ночівлею та гідом

21 Червня 2023, 14:30
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Туристи
Джерело: Unsplash

В Україні активно створюють дорожню карту для меморалізації війни з Росією – це торкнеться одразу кількох областей, де були окупанти. Подібний крок – залучення туристів, які захочуть дізнатися всю правду про те, що відбувається в країні.

Про це заявила глава ДАРТ Мар’яна Олеськів.

За її словами, агентство разом із владою Київської, Чернігівської та Харківської областях працюють над дорожньою картою для туристів.

– У Київській області ми перейшли вже до формування самих маршрутів пам’яті, зокрема – локації, які увійдуть до маршрутів. Для цього зібрані історії, фото та відео матеріали, які будуть розміщені на стендах та у мережі. Крім місцевих представників влади, до роботи задіяні й міжнародні інституції для консультації – вони знаються на роботі з пам’яті, – додала Олеськів.

Для таких маршрутів дуже важливо акредитувати гідів, які будуть говорити впродовж усього маршруту – від їхніх слів залежить сприйняття інформації про війну і нашу перемогу. Також варто опрацювати і питання витрачання грошей туристами – в ідеалі, на маршрутах має бути ночівля і те місце, де гості зможуть залишити свої гроші. Кошти можуть піти на відновлення громад.

Для тих, хто хоче звільнити на кілька днів свою голову від думок про війну, можна поїхати відпочивати за місто. Факти ICTV детально розкажуть, які 5 заміських комплексів відпочинку під Києвом варті уваги.

Читайте також:
Плануємо літній відпочинок в Україні: куди заборонено їхати та обмеження у регіонахПлануємо літній відпочинок в Україні: куди заборонено їхати та обмеження у регіонах

Джерело
Інтерфакс-Україна
Теги
Війна в Україні Туризм
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь