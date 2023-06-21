В Україні активно створюють дорожню карту для меморалізації війни з Росією – це торкнеться одразу кількох областей, де були окупанти. Подібний крок – залучення туристів, які захочуть дізнатися всю правду про те, що відбувається в країні.

Про це заявила глава ДАРТ Мар’яна Олеськів.

За її словами, агентство разом із владою Київської, Чернігівської та Харківської областях працюють над дорожньою картою для туристів.

– У Київській області ми перейшли вже до формування самих маршрутів пам’яті, зокрема – локації, які увійдуть до маршрутів. Для цього зібрані історії, фото та відео матеріали, які будуть розміщені на стендах та у мережі. Крім місцевих представників влади, до роботи задіяні й міжнародні інституції для консультації – вони знаються на роботі з пам’яті, – додала Олеськів.

Для таких маршрутів дуже важливо акредитувати гідів, які будуть говорити впродовж усього маршруту – від їхніх слів залежить сприйняття інформації про війну і нашу перемогу. Також варто опрацювати і питання витрачання грошей туристами – в ідеалі, на маршрутах має бути ночівля і те місце, де гості зможуть залишити свої гроші. Кошти можуть піти на відновлення громад.

Для тих, хто хоче звільнити на кілька днів свою голову від думок про війну, можна поїхати відпочивати за місто. Факти ICTV детально розкажуть, які 5 заміських комплексів відпочинку під Києвом варті уваги.