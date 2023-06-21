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В Украине готовят “военные” маршруты для туристов: с ночевкой и гидом

21 июня 2023, 14:30
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Туристи
Источник: Unsplash

В Украине активно создается дорожная карта для меморализации войны с Россией — это коснется сразу нескольких областей, где были оккупанты. Подобный шаг — привлечение туристов, которые захотят узнать всю правду о происходящем в стране.

Об этом заявила глава ДАРТ Марьяна Олеськив.

По ее словам, агентство вместе с властями Киевской, Черниговской и Харьковской областях работают над дорожней картой для туристов.

— В Киевской области мы перешли уже к формированию самих маршрутов памяти, в частности — локации которые войдут в маршруты. Для этого собраны истории, фото и видео материалы, которые будут размещены на стендах и в сети. Помимо местных представителей властей, к работе задействованы и международные институции для консультации — они знаются на работе по памяти, — добавила Олеськив.

Для таких маршрутов очень важно аккредитировать гидов, которые будут говорить на протяжении всего маршрута — от их слов зависит восприятие информации о войне и нашей победе. Также стоит проработать и вопрос траты денег туристами — в идеале, на маршрутах должна быть ночевка и то место, где гости смогут оставить свои деньги. Средства могут пойти на восстановления общин.

Для тех, кто хочет освободить на несколько дней свою голову от мыслей о войне, можно поехать отдыхать за город. Факты ICTV подробно расскажут, какие 5 загородных комплексов отдыха под Киевом стоят внимания.

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Источник
Интерфакс-Украина
Теги
Война в Украине Туризм
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