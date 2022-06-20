В Киеве успешно проверили все парки и скверы на взрывоопасные предметы. Правда, далеко не все зеленые зоны доступны для прогулок в столице.
Об этом заявили в КГВА.
Под запретом все еще 8 территорий, которые частично или полностью недоступны для прогулок:
- часть парка Лысая Гора в Голосеевском районе;
- часть парка Киото в Лесном массиве;
- парк Деснянский в Деснянском районе;
- парк Муромец;
- часть парка на острове Труханов;
- часть парка Пуща-Водица;
- часть Мариинского парка.
В военной администрации добавили, что остальные парки безопасны для посещения — их проверка осуществлялась благодаря ГУ ГСЧС Украины совместно с мобильным спасательным центром быстрого реагирования.
Киев постепенно открывают как для прогулок, так и для поездок на авто — с 20 июня в столице для проезда доступны мост Метро и Патона. Это поможет уменьшить пробки на дорогах, учитывая количество людей, вернувшихся в Киев. В городе уже разрешено автомобильное движение по Южному, Дарницкому и Северному мостам.
Мэр столицы Виталий Кличко призвал водителей соблюдать правила ПДД, скоростной режим, а также пропускать скорую помощь, полицию и автомобили с гуманитарным грузом.