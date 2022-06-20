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В Киеве проверили все парки и скверы на взрывчатку: где запрещено гулять

20 июня 2022, 16:52
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Маріїнський парк
Источник: Depositphotos

В Киеве успешно проверили все парки и скверы на взрывоопасные предметы. Правда, далеко не все зеленые зоны доступны для прогулок в столице.

Об этом заявили в КГВА.

Под запретом все еще 8 территорий, которые частично или полностью недоступны для прогулок:

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  • часть парка Лысая Гора в Голосеевском районе;
  • часть парка Киото в Лесном массиве;
  • парк Деснянский в Деснянском районе;
  • парк Муромец;
  • часть парка на острове Труханов;
  • часть парка Пуща-Водица;
  • часть Мариинского парка.

В военной администрации добавили, что остальные парки безопасны для посещения — их проверка осуществлялась благодаря ГУ ГСЧС Украины совместно с мобильным спасательным центром быстрого реагирования.

Киев постепенно открывают как для прогулок, так и для поездок на авто — с 20 июня в столице для проезда доступны мост Метро и Патона. Это поможет уменьшить пробки на дорогах, учитывая количество людей, вернувшихся в Киев. В городе уже разрешено автомобильное движение по Южному, Дарницкому и Северному мостам.

Мэр столицы Виталий Кличко призвал водителей соблюдать правила ПДД, скоростной режим, а также пропускать скорую помощь, полицию и автомобили с гуманитарным грузом.

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Київ Парк
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