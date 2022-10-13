Перезавантажити мозок та відпочити емоційно. Це те, чого нині бажає та потребує більшість українців. Через війну в країні люди шукають хоча б одноденного спокійного відпочинку. До того ж погода поки що цьому сприяє. Вже немає літньої спеки та натовпів туристів. Тож можна спокійно ознайомитися з новими туристичними локаціями.

Агенти туркомпаній радять – перш ніж поїхати на відпочинок, навіть короткотривалий, слід врахувати, чи місцевість є безпечною.

– По-друге – це має бути щось не дотичне до війни. Щоправда, у нас є тури, в яких, на жаль, присутня тема війни. Наприклад, поїздка до Чернігова. Ми показуємо саме місто за старою програмою – древнє місто, але нині до програми додалися деякі руйнації, які є в місті. Варто зазначити, ця програма цього року менш популярна, ніж торік, – розповідає директор туристичної компанії Руслан Мірошниченко.

Зараз дивляться

Та найчастіше туристи обирають регіони, де є вражаючі, казкові краєвиди та неймовірна природа. Неподалік Києва таким місцем є, зокрема, парк Олександрія у Білій Церкві – один із найбільших у Східній Європі.

– Люди туди їдуть, не дивлячись на те, що іноді у місті трапляються вибухи. Бо саме на території парку можна вдосталь нагулятися. Крім того, там є на що подивитися. А осінні барви надають неповторного колориту. Їдуть туристи також у Трипілля, Витачів, Ржищів. Трохи далі від столиці теж популярна місцина – Софіївський парк в Умані, – додає експерт.

Гуляти Софіївським парком можна впродовж цілого дня. Територія – понад 170 га. І там буде чим зайнятися.

Серед короткотривалих турів – Кам’янець-Подільський. Саме туди туристи їдуть, аби побачити унікальну архітектуру. І саме там збереглася середньовічна фортеця часів Київської Русі.

– А ще там чимало замків. Кам’янець-Подільський завжди популярний. А ще – Хотин, Чернівці. Вони, окрім того, що красиві та варті уваги, є безпечними порівняно з іншими регіонами. До Кам’янця у нас є триденний тур. Це велика екскурсія і цей тур коштує 3900 грн. Туди входить проживання в хорошому готелі, екскурсійне обслуговування, проїзд. Єдине, що сюди не входять обіди. Вони оплачуються додатково, – зауважує Руслан Мірошниченко.

Варті уваги й місця на Житомирщині, наприклад Коростишівські кар’єри.

Чудова ідея восени – відвідати Карпати. Одним із найромантичніших місць у горах називають найбільше високогірне озеро України – Синевир. У Закарпатті можна відпочити на термальних джерелах, у містечку Берегове.

– Там є термальні купальні, вода в яких нагрівається природним шляхом. Температура термальних джерел дозволяє приймати ванни цілий рік. А цілющий склад води допомагає при різних хворобах. До того ж заспокоює нерви та допомагає подолати стрес, – додає Мірошниченко.

Загалом вартість таких мандрівок залежить від відстані до Києва. Бо зараз основна складова собівартості турів – транспорт, зважаючи на суттєве підвищення цін на паливо.

– Тож тури-одноденки починаються від 550-600 грн за день, і в принципі, до тисячі гривень. У цю суму входить все. Там, де тисяча гривень, туди входить проїзд, екскурсійне обслуговування, навіть обід, вхідні квитки, – уточнює Мірошниченко.

Туристів цього сезону значно поменшало. Порівняно з минулим роком цифра зменшилася вчетверо. Тож великі групи туркомпанії нині не набирають. Особливість цього сезону – у подорож везуть групи навіть з 10 людей. Все заради того, аби і люди могли відпочити, і компанії працювали.

Фото: Дендропарк Олександрія